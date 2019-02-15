【狗奴天堂】狗狗島沙灘奔跑的全是毛孩　遊客還可領養牠們回家

中美洲巴哈馬群島中的「土克凱可群島」是一個雲集流浪狗狗的地方，島上有很多混種狗，但據指大多狗狗均皮毛光滑、垂著耳朵，看起來非常可愛！而這個島嶼吸引人之處是有一個名為「Potcake Place」的動保機構會負責照顧這些狗狗，遊客們不但可以在島上與牠們一起玩耍，遇上心儀毛孩更可將他們領養回家，每年共有約500多隻狗狗被領養，從此過著幸福的生活！

前來土克凱可群島觀光的遊客們不但可以在島上與浪浪一同玩耍，遇上心儀毛孩更可將他們領養回家！（網上圖片）

據慈善機構「Potcake Place」官方網頁指，他們會透過網站、社交平台網路，發掘和聯繫潛在的領養用戶，另一邊廂前來土克凱可群島的遊客符合領養條件，也可帶著情投意合的狗狗離開。領養手續更是完全免費，義工們會為主人辦好一切手續，做好健康檢查，方會交到領養人手中。

據慈善機構「Potcake Place」官方網頁指，他們會透過網站、社交平台網路，從而發掘和聯繫潛在的領養用戶。（網上圖片）

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聽起來土克凱可群島就像是狗狗的「領養天堂」，但據指起初島上的原居民對狗狗絕育的意識相當薄弱，導致毛孩的數量急增，有時甚至會滋擾到前來觀光的遊客，當地的警察苦無對策之下還開始毒害浪浪，以前島上狗狗的平均壽命慘得只有3歲。

幸好最後終於有人想出解決辦法，就是製造被領養機會予浪浪，讓牠們陪遊客一起玩耍，不少遊客前來島嶼觀光，正是因為想遇到可愛狗狗！