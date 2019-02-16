【基因異變】金毛臉上長墨水胎記　從不自卑　珍惜上天賜的禮物

大家都知道，金毛尋回犬基本就是有深淺之分的純金黃色，又或是奶白色。 不過，美國便有隻金毛犬在純色的身上，出現了黑色的胎記，令牠與眾不同。縱然這黑色胎記長在金毛臉上，但仍無阻牠超萌可愛的事實，在IG上更有10多萬人在追蹤牠的近況呢！

這隻天生有黑色胎記的金毛叫做Enzo。（mister.enzoviola@instagram）

印象中的金毛尋回犬，都是一身純色，無論是金黃或是純白，甚至偶或見到純黑色的金毛，但基本上全身純色，不會有雜色。但當你看到Enzo時，你可能會被牠臉上大大的黑斑塊嚇到，以為牠在哪裡弄髒了自己。但事實上，Enzo是因為身上出現罕見的基因突變，令牠臉上出現黑色斑塊。

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~點擊圖片看這隻與眾不同的Enzo超萌相~

Enzo出生在2016年的12月14日。（mister.enzoviola@instagram）

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這隻來自美國的Enzo天生活潑好動，雖然牠的外表和其他金毛有一點點不同，但這無阻牠的可愛，更成為鄰居們最好的朋友。

~點擊再看看Enzo的生活日常~

主人帶我去賞花！（mister.enzoviola@instagram）

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據悉，金毛尋回犬天生就有黑色的基因，因此偶或會遇到出現「返祖現象（atavism）是指個別生物體出現了其祖先所具有的性狀的現象。 」純黑色的金毛。而Enzo的情況，則是修飾基因缺乏，令黑底色顯露了出來，因此臉上像是被墨水潑到般。雖然說是基因突變，但這只影響外觀，Enzo其他的一切都很好，非常健康有活力！