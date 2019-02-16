【天王按摩機】自製全自動摸狗機　網民評價：是沒靈魂的撫摸

都市人生活緊張繁忙，縱然家中有毛孩，有時候也沒空帶牠們外出散步或給予適當的撫摸。 近日網上便瘋傳一段短片，當中有人自製了一個全自動的木製摸狗機，更有狗狗在示範。不過從狗狗的樣子看來，牠對這冰冷的機器沒什麼好感呢！

全自動摸狗機，你想擁有嗎？（Thompson Woodworks@facebook）

有養狗的人都會知道，狗狗喜歡人撫摸牠的背部，所以盡責的狗主，總要每天都撫摸狗狗好幾遍，才能讓狗狗保持開心。但大家又有沒有想過，這工作可由機器來代勞？

精巧的設計，你要為家中毛孩添置一個嗎？（Thompson Woodworks@facebook）

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近日網上便出現一段短片，當中狗狗正享用著全自動木製撫摸機。這設計概念不俗有創意，設計這全自動摸狗機的人Thompson表示：

人類有按摩椅，但為何狗狗沒有適合自己的按摩機器呢？ Thompson

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他用木製作成齒輪，再加上兩隻木手掌配合，便成為一個自動摸狗機。影片在網上瘋傳後，更受到當地傳媒報道。但有不少網民批評，「這是沒愛沒靈魂的撫摸」、「為何不親手去撫摸狗狗」、「這樣狗狗會很慘」、「冰冷的愛不會令狗狗開心起來」、「花時間去製作機器，不如直接去和狗狗有更多互動接觸」。

創意十足，更引起了當地傳媒報道。（網上截圖）

但事實上，Thompson已一再強調，他設計這個機械出來只是自娛，他與家中兩隻狗狗，德國牧羊犬Bonnie與西施犬Clyde關係良好，每天也會抽時間和牠們玩，撫摸牠們。製作這機械只是一時技癢，他本身就是製作木製品的設計師，要製作這摸狗機器本身難度不高。他也提醒各狗主應經常與狗狗有互動，多帶狗狗外出去玩和經常撫摸，這樣狗狗才能生活得開心快樂。