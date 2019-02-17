4狗疑遭蛋糕落毒誘殺　鏡頭拍下獸醫努力拯救

或許你不太喜歡狗狗，但也不應傷害牠們。 近日，西安一個屋苑裡，1天內便有4隻小狗疑遭毒害。狗主雖然沒看到行兇者，但留意到狗狗嘔吐物裡有蛋糕渣滓，疑有人在蛋糕裡落毒誘殺狗隻，現時警方已介入調查。

1天內4狗疑遭人毒殺，警方現已介入調查。（梨視頻）

事件發生在2月13日的陝西西安，一個屋苑裡，據悉在10樓至15樓之間在1天之內，有4隻狗狗慘遭毒殺。當狗主留意到狗狗出現異樣時，已即時帶狗狗求醫。狗狗先是嘔吐，然後不斷抽搐，但經搶救後無效，最終離世。

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狗主隨後表示，她留意到狗狗的嘔吐物裡有蛋糕殘渣，但最近都沒有餵過蛋糕，懷疑有人用蛋糕誘殺狗隻。而其餘3隻狗狗的主人，亦表示狗狗也是先嘔吐後抽搐，現已報警救助。

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網民得悉事件後，均對事件感到憤怒。「可以不愛，不要傷害」、「兇手的心理是有多扭曲的」、「毒狗者畜生也不如」、「使用暴力是無法真正解決問題，有什麼事不和狗主好好說」、「狗狗做錯了什麼，竟有人要這樣害牠們」、「兇手根本是心理變態！」。

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