機智拉布拉多奔向鄰居求助　救中風女主人一命　

狗狗是人類最忠心的朋友，一旦主人遇上困難，牠便會盡心盡力地提供協助。 美國有居民早前因中風暈倒於浴室，幸好家裡有兩隻精明的拉布拉多尋回犬，跑到街上向鄰居求助，成功救回主人一命。

Maureen與兩隻拉布拉多尋回犬Sadie及Bella。（NBC NEWS影片截圖）

去年12月，美國佛羅里達居民Maureen Hatcher在洗澡時，突然感到不適暈倒地上，無法動彈。在快將失去意識之際，她的拉布拉多尋回犬Sadie走到她身旁，Maureen跟牠說：「媽媽需要幫忙。」Sadie隨後帶著同伴Bella離開。

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聽到女主人需要幫忙，牠們做了什麼呢？（NBC NEWS影片截圖）

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到底Sadie跟Bella去到哪裡？原來牠們得知主人Maureen昏倒後，馬上走到屋外，跟附近的鄰居求救，牠們在鄰居門外不停吠叫。鄰居覺得事有蹺蹊，於是上門拜訪，發現她昏倒在浴室裡，於是馬上致電911，請醫護人員到場。

Sadie及Bella奪門而出，到街上尋求鄰居協助。（NBC NEWS影片截圖）

經醫生診斷，Maureen因中風而昏倒，由於Sadie及Bella機智地尋求鄰居幫助，所以她才能在治療的黃金時間送到醫院。經過兩個多月休息，Maureen現在已經大致康復。

帶著鄰居回到家裡！（NBC NEWS影片截圖）

Maureen非常感謝Sadie及Bella，雖然牠們並沒有接受任何服務犬的訓練，但憑著牠們的勇敢、機智，成功救回主人一命。假如Maureen身邊沒有牠們，後果不堪設想。



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