【神還原】貓狗怪姿勢　被日網民製成惡搞模型　外星人造型超爆笑

日本有位網友めーちっさい特別喜歡將奇奇怪怪的貓狗造型，製作成惡搞模型。他的手工精細，幾乎能把貓狗100%還原！不過，他絕不會還原貓狗的真實樣貌，而是把牠們惡搞成照片上的奇怪造型，讓牠們變成外星人！

日本網友在Twitter張貼的貓照片，由於貓咪步姿看起來像用雙腿走路。（Twitter圖片@tatuya01）

去年6月，Twitter上有位網友貼出了一張貓咪奔跑的照片，由於貓咪後腿分得太開，讓人誤以為牠是站立著走路，不少網友都因此而會心微笑。

Twitter知名的手作人めーちっさい（@meetissai），更把照片裡的霸氣貓製成模型！去年12月底，他更與日本人氣扭蛋品牌奇譚俱樂部（KITAN CLUB）合作，推出「Tough Cat」系列，把霸氣貓商品化，讓大家都能夠擁有這款可愛的小模型。

めーちっさい出色的手作又豈止一款，他過去曾經把多個貓狗怪姿勢製作成模型！每款模型都完全破壞了貓狗可愛的形象，把牠們惡搞成外星生物，讓網民們捧腹大笑！

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相信大家都有看過懸浮貓的照片吧？有網友拍到貓咪跳起時，身軀變成一顆球體，懸浮於半空中奇怪的情況。めーちっさい當然不會錯過這個搞鬼造型！而且他還超花心思，除了為懸浮貓製作模型，更加把牠放到各種各樣的場景裡，還安排Iron Man、蜘蛛俠跟牠一起飛天，整個場面竟然沒有違和感！

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這張懸浮貓的照片，大家都不陌生吧？（Twitter圖片@meetissai）

他還利用其他模型一起製作惡搞配圖。（Twitter圖片@meetissai）

就連拍攝失敗的貓狗相片，都被這位大神拿來製作模型了！讓原本看起來已經非常奇怪的貓狗臉，徹底地成為了一隻外星貓、外星狗！他真的創意無限！

柴犬主人拍照時，狗狗突然搖頭，所以變成靈異照片了！結果......（Twitter圖片@meetissai）

めーちっさい實作製作了太多惡搞模型，不少網友都希望在扭蛋機裡扭到他的作品！可惜目前只有Tough Cat系列成功變身成扭蛋。

他除了貓狗的惡搞模型外，還有不少令人捧腹大笑的作品，如果想看更多他的作品，可以留意他的Twitter@meetissai。