【夜半傳怪聲】百厭哥基騎小馬去探險　網民：短腿友誼

人與動物之間存在的友誼經常會見到，而跨物種間的友誼也並不罕見。 這隻哥基與小馬，便有著深厚的友誼，更在深夜結伴去探險。不過，下次要去探險，就別再事先張揚了，吵到主人要出來捉你回家，那你的冒險旅程隨時會被制止！

哥基與小馬夜裡去探險。（Twitter@KatyAndNews）

短片雖然是在去年發布，但近日在Facebook社交平台上再次被瘋傳，更引起不少人討論。原來影片是由美國主播Katy Andersen拍攝的，據她Twitter所說，在某天夜裡她聽到後院傳來嘈雜的聲音，於是外出探過究竟，沒想到原來是鄰居家裡的哥基犬，竟騎到自己養的小馬背上。

深夜發出狗狗與馬兒的叫聲，很難不被發現。（影片截圖）

影片中的哥基，被人發現後並沒有心虛，反而像是意氣風發地回眸一看，然後頭也不回，便與好友小馬雙雙離開去探險，最終消失在漆黑的夜裡。看著哥基與小馬的小屁屁左搖右擺，這畫面實在令人發笑。

更多寵物文章：攝影師為狗灑上彩色粉末 呈現爆發力的美

網民最好奇的，是腿這麼短是怎麼爬到小馬背上的？（影片截圖）

網民看到這跨物種的深厚友誼後，都說「短腿之間的友誼」、「小短腿騎小短腿」、「短腿的好夥伴」、「跨物種的交流」、「很有冒險精神啊！」、「太可愛了」。但也有網民作出神回應「腿那麼短怎麼上去的！」

看著兩團圓屁屁走動著，除了笑還可以怎樣？（影片截圖）

更多寵物文章：【天王按摩機】自製全自動摸狗機 網民評價：是沒靈魂的撫摸