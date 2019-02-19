萬人迷松鼠狗阿Boo逝世一個月　主人發文籲粉絲珍惜當下

被譬為「世界上最可愛」的松鼠狗阿Boo，上月（1月18日）因心臟病離世。阿Boo離開大家已經超過一個月，這段時間大家有想念牠嗎？

阿Boo，你好嗎？（Facebook圖片：Boo）

轉眼間，世界上最可愛的松鼠狗阿Boo已經離開大家一個月。有關消息在Facebook上已經轉發接近100萬次，無數網民都在阿Boo的專頁上留言悼念。阿Boo的笑容，曾經為不少人帶來正能量，成為他們生活的動力。有網友留言指，「阿Boo是我過去七年對抗癌症的動力。」阿Boo的離開對不少人都帶來了打擊，至今仍未接受到牠離世的消息。

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Benny（左）和Bluebeary（右）。（Facebook圖片：Boo）

主人在阿Boo離世後，縱然感到傷心，但同時亦慶幸彩虹橋的另一端，有阿Boo的好友「Buddy」等待牠。在情人節當天，阿Boo的主人貼出其餘兩隻狗好友Bluebeary和Benny的照片，向喜歡阿Boo的朋友問好，希望大家可以從悲傷中出走，珍惜當下。

大家平日可能被阿Boo可愛的容貌吸引著視線，其實Bluebeary和Benny經常在阿Boo身邊打轉！馬上帶大家重溫牠們的溫馨時刻！

▼▼▼點撃圖片看阿Boo、Bluebeary和Benny的日常生活▼▼▼

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阿Boo，你在彩虹橋的另一端找到Buddy了嗎？

狗主人發布Benny和Bluebeary的照片後，有不少網民留言支持牠們，更留言指出：「我非常想念Boo和Buddy，但我想繼續看到、聽到Benny和Bluebeary的消息。」、「很開心可以看到Benny和Bluebeary的新冒險。」阿Boo雖然離開了我們，但主人希望大家都可以從Benny和Bluebeary身上獲得新的動力！