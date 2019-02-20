Super Mario逼真場景還原　網民齊為「超級倉鼠」打氣過關

日本一名倉鼠飼主用巧手製作出多個為倉鼠而設的場景及道具，全部也十分逼真，震驚一眾網民。在眾多場景中，最受歡迎的莫過於還原度近百分百的「Super Mario」場景。該名飼主把倉鼠「闖關」的過程分享至網上，至今已吸引逾5百萬人觀看影片。

一名日本網民為了哄家中倉鼠開心，竟用手作重現了著名遊戲「Super Mario」中第一關的場景，供愛鼠遊玩。片中的場景還原度極高，當中的隧道確實可讓倉鼠鑽進去，令網民們大為驚嘆；加上倉鼠從隧道中伸出頭來的可愛萌樣，至今已吸引了超過5百萬人觀看此影片。

倉鼠從隧道中伸出頭來的可愛萌樣吸引了數百萬人觀看此影片。（Youtube@yutako55）

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該飼主分別開設了Twitter及YouTube頻道，分享和家中愛鼠的生活點滴。她在其Twitter上介紹自己為一名家庭主婦，家中養有兩隻倉鼠，分別名叫「Hamumu」（ハムム）及「Koko」（ココ）；而在這段爆紅影片中擔擋主角的正是Hamumu。不幸的是，Hamumu已於2017年5月離世；至於Koko現在則是2歲多。

倉鼠Hamumu在「Super Mario」場景中闖關。（Youtube@yutako55）

▼▼▼▼▼觀看這位飼主所製的其他「Super Mario」關卡▼▼▼▼▼

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▼▼▼▼▼觀看這位飼主所製的其他可愛道具及場景▼▼▼▼▼

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除了這段影片外，在她的YouTube頻道上還有逾百條類似的影片。從片中可見，她還有為倉鼠特製小屋、木桌、被鋪、甚至時光機等的道具，簡直就像是真「鼠」版的《森林家族》。另外，她也有在YouTube上分享如何自製這些場景及道具。各位倉鼠飼主也不妨可以從這些影片中偷師，回家為愛鼠自製玩具！