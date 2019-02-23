【世界唯一】日本野生獼猴浸溫泉超可愛　背後原來有段動人故事

野生猴子給人一般都十分怕人，有的甚至具有攻擊性或會搶東西，但於日本某郊野的猴子竟完全不怕人，甚至能看到牠們浸溫泉的可愛身影，到底為甚麼呢？

地獄谷野猿公苑能看到猴子浸溫泉的奇景，每逢冬季都會吸引大量外國遊客朝聖。（Twitter@Kitaguchi_T）

世界唯一奇景



於長野縣北部的地獄谷野猿公苑每逢冬季都會吸引大量遊客到訪，全因全世界只有這裡能看到不怕人類的獼猴享受溫泉，臉上流露幸福神情的可愛模樣。再配合冰天雪地的寧靜美景，令人感覺像身處大自然的奇蹟之中。

獼猴們以浸溫泉避寒



日本電視台節目《天才！志村動物園》訪問野猿公苑的員工，表示猴子這種生物本來非常討厭碰水，但五十多年前因一隻小猴貪玩跳進溫泉，發現溫泉能有助避寒，自此便將這習慣一代傳一代。



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人猴和諧共處奇景背後的動人故事



據東京電視台節目《超かわいい映像連発！どうぶつピース！！》報道，原來地獄谷的獼猴原本跟一般猴子一樣十分怕人，直到一位叫作原莊悟的普通打工仔奉獻自己一生，才成就如今這奇跡光景。



點擊圖片觀看原先生與猴子們的故事

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為創造人類與野生猴子共存的樂園而奉獻一生，原先生真的十分偉大呢！



大家有機會的話，可以親身到地獄谷野猿公苑感受原先生的努力成果！



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