「好朋友」被扔進洗衣機　落寞金毛犬狂咬門把　展開營救行動

看到「好朋友」受難，你會怎樣做？英國倫敦一隻金毛尋回犬就因不捨心愛的「好朋友」被放進洗衣機內拋來拋去，於是不停透過咬門把嘗試打開機門，更在洗衣機前靜坐，牠窩心又逗趣的舉動融化了網民的心。

這頭金毛尋回犬名叫「Hugo」，現時5歲，與主人Ursula Aitchison一同住在倫敦西南部的Balham區，而牠的「好朋友」其實是一隻可發出聲音的兔公仔。

金毛尋回犬Hugo與牠最愛的兔公仔。（Kennedy News）

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Ursula表示她在周一（18日）時發現兔公仔變得骯髒，於是便把它扔進洗衣機清洗。坐在一旁的Hugo目睹了她這個舉動，馬上衝過去奪回兔公仔，可惜Ursula已快速地啟動了洗衣機。

遲來一步的Hugo只得在洗衣機前靜坐，牠把頭貼在機門上落寞地看著洗衣機運轉，露出可憐巴巴的眼神。Hugo甚至嘗試咬開洗衣機門把及用手拍打玻璃部分，可惜失敗告終。

遲來一步的Hugo只得落寞地看著洗衣機運轉。（Kennedy News）

Ursula形容：「看見牠躺在洗衣機旁，實在是太好笑了。我必須阻止牠，因為我怕牠真的破壞了洗衣機的門。」Ursula最後成功用火腿引開了Hugo，她指Hugo離開洗衣機旁後表現得冷靜多了。

Hugo和牠心愛的兔公仔相識於3星期前，Ursula指Hugo在寵物店內對這隻兔公仔一見鍾情，令她十分驚訝：「Hugo以往對玩具不太感興趣。」自此之後，Hugo和兔公仔便形影不離，直至後者被放進洗衣機。

牠們重逢之後，Hugo去到哪裡也帶著兔公仔。（Kennedy News）

昨日（19日）下午，Ursula終打開了洗衣機門，Hugo馬上箭步衝上前迎接「好朋友」。牠們重逢之後，Hugo似乎比以前更謹慎，時刻確保著兔公仔在牠視線範圍內。Ursula笑言：「牠去到哪裡也帶著兔公仔，並不時望向我，似乎在叫我別打牠好朋友主意。」