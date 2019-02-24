【回頭是岸】女主人看見收容所「奇怪」畫面　即打消棄養念頭

原來有時候要改變人的心態或思想無需多花唇舌，只需要讓對方感受到當中的「苦」就可以了。 著名法國YouTuber雷米（Remi Gaillard）早前於網絡上傳了一段影片，事緣一名女主人本想以「發現失狗」的因由將家中的狗狗遺棄到收容所，可是當她抵達收容所看到被遺棄狗狗將會面對的困境後，便立即回心轉意將狗狗帶回家。

一名婦女本想以「發現失狗」的理由，將家中的毛孩遺棄到動物收容所。（影片截圖）

法國著名YouTuber雷米（Remi Gaillard）早前於其YouTube頻道上傳了一段影片，事緣一名婦女本想以「發現失狗」的原因將家中的毛孩遺棄到動物收容所，可是當她踏入收容所坐下沙發等待職員處理個案時，Remi竟打扮成狗狗的人形公仔，隨後在她眼前又出現了一隻「人型貓」，雖然婦女覺得十分奇怪，不過仍不以為意沒有多加理會。

後來Remi又將女主人帶到收容所的後方，當她踏出門外就看見有幾位沒有穿著衣服的人類被關在籠子裡，藉間還不停高呼著，就像角色扮演著狗狗等著被領養的情況。（影片截圖）

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後來Remi又將女主人帶到收容所的後方，當她踏出門外，就看見有幾位沒有穿著衣服的人類被關在籠子裡，藉間他們還不停高呼著，就像角色扮演著狗狗等著被領養的情況。

其後女主人又發現，由人扮成的動物正在為人類處理結紮手術。影片末女主人似乎抵不住狗狗將會面對收容所的困境而改變主意，遂將毛孩帶回家去。

女主人看畢受容所的情況，似乎不忍心狗狗將會面對收容所的困境而改變主意，將毛孩帶回家去。（影片截圖）

整段影片雖然看起來非常無厘頭，可是背後要傳達的訊息卻非常明確，倘若人類與動物身份互換的話，人類會希望受到這樣的對待嗎？希望各位主人看畢這部影片後，會學懂好好對待家中的毛小孩，不要隨便棄養牠們！