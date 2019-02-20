殘忍台女用Uber棄3貓　波斯貓BB眼球脫落　辯稱：牠們是流浪貓

台灣早前有女主人利用Uber，把3隻年幼的波斯貓送到台北市動物之家，謊稱牠們為流浪貓。職員檢查後，發現牠們眼部受到嚴重感染，其中兩隻更出現眼球脫落的情況。 動保員認為事件不尋常，經過年月搜查，終上門拘捕女主人，並發現屋內有多隻眼部受感染的波斯貓。警方終控告女主人犯動物保護法，罰款新台幣6萬元（即港幣15,296元）。

小貓眼睛明顯受到感染。（臺北市動物保護處）

去年，台北市動物之家收到一箱由Uber司機送來的小貓，箱內有三隻年幼的波斯貓，牠們眼睛均受到嚴重感染，其中兩隻幼貓更出現眼球脫落的情況。

Uber司機表示，客人希望把路邊拾獲的流浪貓送到台北市動物之家。職員接收小貓後，發現牠們均為品種貓，認為非一般流浪貓。他們把貓送交醫生診治外，亦請動物保護檢查員介入調查。

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經過連月搜證，終搜集到女主人把貓抱到樓下交給司機的閉路電視片段。（三立新聞網）

台北市動保處懷疑有人虐待貓隻，於是聯絡警方尋求協助，經過3個多月搜證，終於聯絡到黃姓女子。她聲稱小貓是當日早上撿獲，唯警方及動保員上門搜證時，發現多隻波斯貓，部份貓隻眼睛亦出現感染問題，故斷定小貓為黃女子飼養的寵物貓。

由於小貓眼睛感染情況嚴重，動保員相信小貓已有一段時間受到感染，可惜黃女子並沒有帶貓診治。於是動保處認為她「故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失。」，違反動物保護法，罰款台幣6萬元（即港幣15,296元）

處刑過輕

事件傳出後，網民普遍認為小貓如果得到妥善處理，有機會能痊癒，卻因女主人延誤治療而變盲，直指女主人「無人性」、「沒良心」，亦有網友認為檢方對貓主「判刑太輕」。