Chanel店用細籠困大狗看門口　被轟虐待終跪底：日後會善待狗狗

著名品牌Chanel於英國倫敦的Sloane Street分店被轟虐待動物，將一頭大型犬困在過小的狗籠內，而狗狗身旁亦不見有食水。事件由曾出演電視真人騷《Made in Chelsea》的參加者Tabitha Willett揭發，引起社會關注。Chanel日前已發聲明回應，承諾往後將善待狗狗。

白色大狗被困狹小狗籠

上周五（17日）晚上11時多，曾出演電視真人騷《Made in Chelsea》的參加者Tabitha Willett在其Instagram上發布影片，質疑Chanel虐待動物。影片中可見，一頭白色的大型狗趴在狗籠內，籠子似乎不足以讓牠走動。另外，狗狗身旁並未看見有人照料，而籠子附近亦不見有食水供飲用。片段曝光後，大批網民表示憤怒，部分人更向Chanel投訴。

一頭白色的大型狗趴在狗籠內，籠子似乎不足以讓牠走動。（Instagram@Tabitha.Willett）

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Chanel職員：狗狗因保安理由留店內

Tabitha其後在Instagram上更新，表示已聯絡Chanel職員反映情況。她引述對方回應指，這些狗狗是基於保安理由而留在店內，因早前曾發生賊人破窗而入的案件。Tabitha對回應大感不滿：「我們看不見狗狗附近有人，而狗狗被困在籠內，說是為了保安理由完全不合理。我和所有看過那段影片的人都十分疑惑，為何牠們（狗）要被困在這些過細的籠子內。」

動保機構 RSPCA亦對此事發表回應：「狗籠起碼要大得可讓狗狗自然地站立、坐下、轉身、躺下及伸展。狗狗任何時候都需要隨時有食水在旁。」

Tabitha Willett本身亦是一位愛狗之人。（Instagram@Tabitha.Willett）

Chanel稱將尋求訓犬員協助​

Chanel日前發表官方聲明回應事件：「針對近期有關Sloane Street分店的事件，Chanel決定將尋求訓犬員協助，加強保安措施。我們明白大家很關心動物權益。我們保證涉事的兩隻狗狗會定期被放出籠子，讓牠們進行伸展及活動；而分店內亦有足夠的食物和水供給牠們。」