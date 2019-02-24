風高物燥　秋冬毛孩靜電怎解決？　6個簡易方法寵主必學

冬天風乾物燥，許多時都會有靜電出現，不少人就更會被家中電腦、門把、甚至是毛孩所電到。 由於毛孩身上披著一團團毛髮，所以秋冬時更容易產生靜電，相信家中有養寵物的你，也曾被電過吧！以下6個除靜電方法，應可為寵主解決不少煩惱。

靜電除了會電到寵主，有時候也會嚇到毛孩們。因此，適當地消除靜電，才能讓毛孩們安然度過一個沒有可怕靜電的秋冬。靜電常在秋冬出現，是因為天氣乾燥的關係。因此要有效防止靜電，最好就是保持環境有適當的濕度。

~齊來看看當毛孩遇上靜電時的有趣圖~

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【1.改善室內空氣濕度】

最簡單直接，就是添置加濕機。現時坊間有不少加濕機，可將空氣裡的水份提高，從而阻止靜電出現。這簡單的方法，無論對你或是毛孩都有益。因為長期乾燥，人類和毛孩的皮膚會出現痕癢，經常搔癢易弄損。而且空氣裡有適當的水份，人寵也生活得更舒適。

加濕機能提高室內空氣的濕度，能降低靜電的出現機會。

【2.選用適當補濕產品】

毛孩和人類一樣，在秋冬乾燥時，最好多留意保濕。在替毛孩洗澡時，用上保濕洗毛水和護髮素，這可有效降低靜電的出現。有些洗毛水更含燕麥、蘆薈或其他營養成分，在乾燥時能令毛髮更柔順，不易打結。

選擇洗毛水時，可留意是否具補濕效能。（Getty Images）

【3.選用合適刷子和梳子】

留意家中的刷子或梳子是否用塑膠製造，因為塑膠是良好的導電體，這意味著替毛孩梳毛時會引發更多靜電。可以的話，應挑選防靜電梳子。防靜電梳一般有鍍層，能防止靜電產生。

留意梳子的材質，塑膠會引來更多靜電。（Getty Images）

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【4.使用噴霧】

如果你只是在找一個短期解決方案，使用噴霧會相當簡單直接。但這不是叫你用水直接噴在毛孩身上，這會嚇到牠們暴走逃命。你應該將水噴到自己的手上，然後輕揉毛孩毛髮，替牠們疏理蓬鬆的毛。

除了弄濕手外，也可用溫濕的毛巾替毛孩整理蓬鬆毛髮。（Getty Images）

【5.加添含Omega 3飼料】

Omega 3是一種多元不飽和脂肪酸，一般透過進食深海魚可攝取。由於Omega 3可以改善毛孩的毛髮膚質，令毛孩更健康，而且可減少出現靜電的情況。

留意飼料裡的成份，可在秋冬時選用含Omega 3的糧食。（Getty Images）

【6.天然纖維替代人造材料】

留意毛孩生活的空間裡，是否有許多人造物料。應盡量在毛孩睡的地方，安排以天然纖維或羊毛等物質的材料，這能減低引起靜電的機會。

讓毛孩睡在羊毛顫上，便不容易產生靜電。（Getty Images）

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留意網上誤傳

網絡上有些人流傳，建議用稀釋過的衣物柔順劑噴灑在毛孩身上，貪其方便快捷又帶芳香，但這行為是相當危險的，因為衣物柔順劑裡有許多化學成分，極大多數都對毛孩有害，尤其是毛孩會舔自己的身體，會不小心將這些化學物質吞到肚裡，帶來潛在危險。

再怎麼稀釋，也不宜直接塗到毛孩的毛髮上。（Getty Images）

摸寵物有方法

家中毛孩這麼可愛，縱然要被電到也是值得。想減低被電到的情況，其實是有些小秘訣，這就是用手心取代手指尖。即是當要摸毛孩時，果斷地用掌心大面積地接觸毛孩身上，這反而能降低被靜電電到的機會，不信的話可試試。