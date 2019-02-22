芝娃娃拯救大隻健身男　助他重新振作　脫離人生低潮

芝娃娃體型細小，似乎甚少看到男士飼養，更遑論是魁梧的男士。但美國有一名十分健壯的肌肉男，不但飼養芝娃娃，更開設了一家為芝娃娃而設的收容所。原來他以前並不喜歡芝娃娃，但一次和芝娃娃的「邂逅」從此改變了他一生。

在美國的Maryland州，有一個專為芝娃娃而設的收容所「Big Guy, Littles World Sanctuary」，創辦人為健身愛好者Bobby Humphreys。

Bobby Humphreys是一名魁梧的肌肉男。（Facebook@Bobby Humphreys）

然而，原來Bobby以前只鍾情於大狗，對像芝娃娃般的小型狗嗤之以鼻。熱愛健身的他身形魁梧，和妻子養有3隻洛威拿，因他十分喜歡洛威拿威風凜凜的模樣。他甚至還會嘲笑帶小型狗散步的朋友，認為小型狗毫不威武。他形容以往心態只為與人比較：「所有男人都有很強的自尊，因我們內心缺乏安全感，我從沒想過飼養小狗。」

他以往對像芝娃娃般的小型狗嗤之以鼻。（Facebook@Big Guy, Littles World Sanctuary）

但命運卻給了他一個驚喜，讓他從此離不開芝娃娃。他的妻子於2016年的除夕離開了他，令他大受打擊。禍不單行，他在一星期後因健身而嚴重受傷，多方面的壓力使他陷入抑鬱之中。他直言：「妻子曾是我的整個世界，我當時很迷茫，養成了酗酒的習慣。」他的傷患逐漸好轉，但心中的傷口卻始終未能癒合。

但芝娃娃「Lady」的出現，把他從人生低谷中拯救了出來。（Facebook@Big Guy, Littles World Sanctuary）

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恰巧這時，他的朋友Constance Rogers因被房東逼遷，所以拜託他暫時照顧愛犬「Lady」。他為償還朋友的恩情，而不得不答應。Constance本來很擔心Bobby和Lady會相處不來，直到他親自上門視察情況。他被眼前的景象嚇倒，因Lady正坐在Bobby的大腿上，相處十分融洽。接下來的4個月，Lady和Bobby之間的感情突飛猛進，Bobby甚至表示Lady是唯一支持他前進的動力。

現時，Bobby的家中已有37隻芝娃娃。（Facebook@Big Guy, Littles World Sanctuary）

Bobby心知Lady終有一天會返回朋友身邊，於是他決定親自收養芝娃娃。他第一隻養的芝娃娃是一歲的「Kira」，其後他陸續收養了3隻有行為問題或不幸遭遇的芝娃娃。他忽發奇想地決定將自己的家變成收容所：「我不可以眼睜睜看著這些小可愛受虐，然後坐以待斃。」現時，Bobby的家中已有37隻芝娃娃。

Bobby認為是狗狗對他的愛增添了他的使命感：「牠們經歷了那些事後，仍然真心地愛我及信任我。我只有一個想法：好吧，我必須對你們負責任了。」