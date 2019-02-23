貓貓不知狗好友去世　每天仍上門找牠　孤獨身影令人鼻酸

貓和狗能夠成為朋友本身已很難得，假若牠們能成為一對「至死不渝」的朋友則更加難能可貴！美國有一隻貓貓和牠的狗好友真的可謂「生死之交」，因牠在狗好友去世後一年多，仍然堅持經常上門找牠，牠們之間的深厚情誼令人動容。

在美國的Alabama州，有一頭名叫「Gracie」的美國愛斯基摩犬不但性格善良，而且和身邊的任何生物也能成為朋友，包括住所花園內的花栗鼠及兔子等等。

Gracie的主人形容牠性格善良，和身邊的任何生物也能成為朋友。（Shea Belew Brennaman）

約在兩年半前的某天，Gracie的主人Shea Belew Brennaman發現有一隻貓貓站在她住所通往花園的門前，望著屋內的她們。因Shea不知道貓貓的名字，遂稱牠為「Baby Grey」。她讓Gracie外出與Baby Grey嬉戲，牠們很快便成為了形影不離的好友，而Baby Grey自此便時常到訪。

兩年半前的某天，這隻貓貓闖進了Gracie家的花園。（Shea Belew Brennaman）

（Shea Belew Brennaman）

Gracie十分喜歡吃番茄，而且很少會與他人分享食物。然而，牠卻總是會拿出自己的番茄與Baby Grey分享，然後牠們便會一起享受日光浴。

Gracie最喜歡日光浴和番茄。（Shea Belew Brennaman）

可惜在2017年的10月，Gracie度過了12歲生日後不久後便被確診淋巴瘤。被病魔所困的牠逐漸不再走出花園，跟花園內的朋友道別，終日只留在冰冷的走廊上。Baby Grey眼見好友精神不振，也放棄了到訪花園，一直默默地在旁陪伴著牠。不足一個月後，Gracie因不敵病魔而離世，令眾人傷心不已。

貓貓Baby Grey仍不時在Gracie的家門前等候。（Shea Belew Brennaman）

Gracie去世至今已過了一年多，但「Baby Grey」依然每星期到訪數次，每次如是地站在玻璃門前等待Gracie像以前般過來迎接牠。Shea指：「牠（Baby Grey）有時會站20分鐘，甚至更久。然後牠便會走向走廊，坐下並睡覺。」Shea坦言看到Baby Grey這樣做令她大感心痛，但同時也令她動容：「這兩隻小動物之間竟然有這麼深厚的感情。」