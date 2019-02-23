雪橇犬見男主人抱女友　萌生醋意　施「嗲功」即成功奪回主人

狗狗有時就像是小孩，而小孩的佔有慾通常也很強。因此，有些狗狗會在飼主「寵幸」其他人或動物時吃醋，甚至以行動抗議，就例如英國的這隻雪橇犬「Millie」。牠看見男主人緊抱女友後吃醋，不停輕拍男主人，希望獲得他的關注。整個過程被男主人拍下並上載至網上，網民們大讚狗狗可愛。

西伯利亞雪橇犬「Millie」特別喜歡黏著男主人。（IG@milperthusky）

西伯利亞雪橇犬「Millie」與其男主人一家居於曼徹斯特（Manchester），牠在家中還有另一頭雪橇犬「Rupert」相伴。Millie是一位女生，在去年年尾時剛年滿7歲。可能因為是女生的關係，Millie特別喜歡黏著男主人。

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日前（19日），牠和男主人及其男友一同坐在沙發上。從影片中可見，男主人先揉了揉Millie的毛，然後便親暱地抱著女友，狀甚恩愛。Millie似乎不甘心主人就此冷落牠，於是不停輕拍主人，逼他回頭理會自己。男主人最終不敵Millie「嗲功」，決定一手抱著Millie，一手抱著女友，兩全其美。

其實他們一家樂也融融。（IG@milperthusky）

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其實Millie和Rupert在美國早已是小明星，因其主人為牠們開設了Instagram帳戶，更吸引了超過80萬名粉絲；而牠們的YouTube頻道「Milperthusky」也有高達50萬人訂閱。頻道內有不少紀錄了牠們生活的影片，當中最有趣的莫過於比較Millie（女）和Rupert（男）反應的一系列短片，有興趣者可到牠們的頻道觀看。