10年前怕睇醫生逃走　主人與走失貓咪重聚　原來牠就在鄰居家

貓咪真的很害怕看醫生，在帶牠看病時，記得要鎖好手提寵物籠。 英國一隻貓咪在帶往看獸醫途中，竟突然從籠子裡爭脫而去，從此失去蹤影。但10年後，一個偶然的機會下，在核對晶片時最終將貓咪尋回。

貓咪10年後尋回，主人說這是意想不到的驚喜。（Allerton Cat Rescue）

在英國西約克郡，一隻與主人失散10年的貓咪，近日終於能再次團圓。原主人不願透露姓名，但表示失蹤貓咪Tilly當時只有4歲，被主人帶往獸醫處接受注射治療時，竟從籠中爭脫而去，從此10年間再沒消息。但意想不到的是，在今年2月，Allerton Cat Rescue的義工找到了貓咪，並成功將Tilly送回原主人手上。

現在貓咪已14歲了，但身體還是很健壯。（Allerton Cat Rescue）

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在義工Jean Kevan的努力下，貓咪Tilly終於回到原主人身邊。（Allerton Cat Rescue）

晶片立大功

據Allerton Cat Rescue的發言人Brenda Satterley表示，「最近有市民將一隻貓咪送到中心，於是便替牠作晶片掃描。然後，我們嘗試打電話給晶片裡顯示的主人，但一直沒人接聽。我和義工Jean Kevan仍希望將貓咪送到原主人手中，於是便一起到記錄在晶片裡的地址。我們並沒有太大期望，因為資料已是十多年前，可能這位女士已搬走。但出乎意料，按下門鈴後有人開門，並證實這貓咪是她10年前走失的。」

貓咪在鄰居家3年多，被照顧得很好。（Allerton Cat Rescue）

機緣下重聚

沒人知道貓咪Tilly失蹤後，頭7年是怎麼過的，只知道3年前牠來到一戶人家，並被收養。而這家人就住在當年Tilly要去的獸醫診所附近，其實離原主人家，也不過是5分鐘的步行路程。但這家人最近生了小孩，嬰兒對貓咪出現嚴重敏感情況，實在沒法與貓咪一起生活，所以才將貓咪送到Allerton Cat Rescue，希望有好心人領養。

相隔10年，不知貓咪能否認出原主人。（Allerton Cat Rescue）

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Satterley表示：「我們很高興這個故事能有個圓滿的結局，貓咪能回到原主人身邊實在是一件好事。但如果貓咪身上沒有晶片，我相信是永遠沒法把牠送回原主人手裡。一個只需15英鎊的晶片，便改寫了貓咪的命運。希望所有貓主，都能替貓咪殖入晶片作保障。」