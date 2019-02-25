沾到便便不敢說　老貓坐砂盆旁愧疚　爸爸轉身拭淚

每隻寵物都會變老，相信不少主人都有深刻體會。 台灣網民牛十三家中養了一隻名叫「小鬼」的小貓，小鬼在16年歲那年到了彩虹橋。由於牠晚年行動不便，有次大便時不小心沾到便便又不敢說，爸爸見狀不斷問牠，牠只是默默低著頭，爸爸看見牠愧疚的樣子，不禁偷偷拭淚，這幕也惹哭不少貓奴。

牛十三將小鬼當作親女兒。（牛十三提供）

牛十三接受《香港01》訪問時說，小鬼是美國短毛貓，是大學時期養的寵物。牛十三說，一直當牠是親生女兒：「我老婆比我對她還好，每次我和老婆吵架，她都會坐在我們中間，我要是太兇，她會咬我…」不幸的是，晚年小鬼得了全身骨刺，不良於行。

小鬼晚生全身有骨刺，不良於行。（牛十三提供）

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有一次，牛十三回到家中，發現小鬼獨自坐在貓砂盆旁臉色凝重，於是摸著牠的頭問：「怎麼了？」小鬼沒有回應，只是繼續低頭沉默。爸爸仔細檢查，發現小鬼屁股沾了便便，當牛十三幫牠清理的時候，小鬼一臉抱歉地坐在一旁。

即使嘔吐 也不會把家弄髒

牛十三看到這幕不禁偷偷到邊擦淚：「因為那時已經知道她日子不多了，她那個表情真的很讓人心碎。」牛十三又說，小鬼是個懂事的孩子，即使自己的身體怎麼虛弱，也總會強忍著，走到貓砂盆邊嘔吐，所以牠從不會把家弄髒。

牛十三說，大學時期同學們給他取了「魔鬼」花名，於是他把貓貓改名叫「小鬼」。（牛十三提供）

希望她投胎來當我的孩子，爸爸和媽媽會愛護她一輩子。 牛十三

兩年前，小鬼終於不用再承受痛苦，相信牠已在彩虹橋開心地生活著：「那次過年，初一到初三我跑去台南，這期間牠也沒什麼狀況，而初三晚上我回到台北，牠睡在我和老婆中間，隔天早上起床沒多久，牠就在我們懷裡走了。」