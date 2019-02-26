離世喵星人「復活」人前　日手作達人用羊毛氈治癒貓奴心

生離死別是每位主人都需要面對的事情，當寵物離開時，不少寵主都會為牠們傷痛不已。過去主人只能透過照片懷念愛寵，現在則會製作與寵物外貌相似的物品，代替牠守候在身邊。 日本羊毛氈手作達人Wakuneco，擅長製作仿真度極高的羊毛氈貓公仔。她的手藝令不少貓主驚嘆，有客人更讚揚她把逝世的貓咪「復活」於人前。

她會向貓主取得多張不同角度的貓照片。（影片截圖）

Wakuneco自2015年開始，為貓咪製作羊毛氈公仔，由於仿真度極高，大受貓主歡迎，更有貓主驚嘆道：「她讓我的貓咪復活了！」

由於她製作的公仔還原度高，不少貓主都在Wakuneco的Facebook Page張貼照片，希望她可以幫忙製作貓咪公仔。正所謂慢工出細貨，如此像真的羊毛氈公仔需要花超過一個月時間完成，因此她在Facebook表示，她每次只會接一張訂單。

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她的家裡亦有飼養貓咪。（影片截圖）

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由於家裡有飼養貓咪，所以她非常熟悉貓咪的頭部結構，能製作出像真度超高的羊毛氈公仔。（影片截圖）

她更Youtube上載製作公仔的過程。她會先向貓主索取幾張貓咪的照片，製作時會一邊看著照片，一邊仿製出貓咪的樣子，把每束「貓毛」仔細地戳到公仔上，每個工序都一絲不苟。貓咪就好像重現人前，難怪能大受貓主歡迎。

她會用心為貓咪加上一束束貓毛。（影片截圖）

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她還會細心修剪「貓毛」過長的部份。（影片截圖）

Wakuneco本身也有養貓，她對貓咪容貌非常熟悉，難怪她能夠能製作出像真度如此高的羊毛氈公仔。