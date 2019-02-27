萌寵版躲貓貓？主人半夜丟垃圾　驚見愛寵在箱內爬出！

在恐怖片裡經常會看到，假如一個人在夜深經過環境黑暗的地方，怪物便會伺機在意想不到的地方，來一個突襲！ 早前，有網友在Facebook上分享了一段有趣影片，拍攝者在暗黑的環境下，叩了叩垃圾箱，然後......

裡頭到底有什麼呢？（影片截圖）

早前，有網友在Facebook群組「爆笑公社」分享了一段抖音影片，內容是寵物主人夜半想丟垃圾，然後他用手輕輕叩垃圾箱三下，結果竟然有一隻萌寵從垃圾箱內撲出來──

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原來拍攝者家裡養了一隻超萌的英國短毛貓，牠看起來超喜歡躲在垃圾箱裡。所以當主人手叩垃圾箱時，牠就應聲爬了出來！

貓咪有一雙水汪汪的大眼睛，樣子長得超可愛。牠從垃圾箱爬上來一刻，令人不禁大讚可愛！而且牠無辜的表情，彷彿跟主人問道：「你在找我嗎？沒事我就回去了。」

超萌的貓咪！（影片截圖）

影片上載三天，已經得到網友瘋狂轉發和回應。有網友留言指：「我被嚇到」、「嚇一跳」、「難道只有我被嚇到嗎？」大部份網友都大讚貓咪：「超可愛」、「好療癒」、「好活潑」。被如此可愛的貓咪嚇到，相信主人都不會生氣。