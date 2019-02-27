【奧斯卡2019】Lady Gaga都是狗奴　得獎背後全賴狗狗不離不棄

一年一度的第91屆奧斯卡金像獎頒獎典禮出爐，當中最觸目的莫過於Lady Gaga，她憑著電影《星夢情深》的歌曲《Shallow》成功奪得第91屆奧斯卡金獎像「最佳原創歌曲獎」，成功吐氣揚眉！ Lady Gaga除了得到粉絲們多年的支持外，還有三隻可愛的法國老虎狗默默支持她！這次將會跟大家分享她與三隻狗狗的溫馨片段！

Lady Gaga和愛犬Asia。（Instagram圖片：ladygaga）

家有三隻法虎

在Lady Gaga憑著努力走到這一步，不少粉絲都因此感到鼓舞。不過又何止粉絲支持她呢？原來Lady Gaga是位百分百狗奴，家裡目前養了三隻法國老虎狗（又稱法國鬥牛犬），分別是Gustavo、Asia和Koji。

Lady Gaga忙碌之餘亦非常注重跟狗狗相處的日子，她經常會在Instagram張貼愛犬的照片，並經常帶牠們外出，過去有不少外媒拍攝到她帶狗外出的情況。去年萬聖節，她更為愛犬打扮一番，跟狗朋友一起渡過愉快的晚上。

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狗界時尚貴族

Lady Gaga可說是潮流教主，為愛犬選購的用品亦不失時尚。2016年，便有外媒拍到她以價值2,000歐元（約17,858港元）的LV手提包作為寵物袋。她的愛犬Asia曾經成為時尚品牌Coach的模特兒，拍攝手袋廣告。牠在廣告裡配戴了一條珍珠項鏈，看起來既高貴又時尚。

她以前還養了一隻貴婦狗，名叫Fozzi。更有傳媒指出，Lady Gaga於2012年開巡迴演唱會時，愛犬一直在後台守候，其飯碗竟然鍍金並鑲有閃石！