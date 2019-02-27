金毛尋回犬BB圍攻強吻　貓星人露厭世樣　無奈屈服

上周五（22日），在中國山西省發生了一宗驚人的「風化案」！一群金毛尋回犬BB竟然在光天化日下強吻一隻貓貓，被強吻的貓貓嘗試逃脫但失敗，面上露出厭世的表情。

微博用戶名為「金毛鬧騰麻麻」的這名中國網民居於山西省，家中的兩隻金毛犬「鬧鬧」和「騰騰」於去年年尾剛誕下11隻幼犬。除了一群金毛尋回犬外，她家中還養有一隻名叫「小寶」的貓。她日前（22日）於網上分享了一段短片，片中一隻小貓被約7至8隻金毛尋回犬BB「圍攻」強吻，無力反抗。

貓貓「小寶」被強吻，無力還擊。（微博@金毛鬧騰麻麻）

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這群僅3個大的金毛幼犬似乎十分喜歡「小寶」，牠們在短片中不停強吻「小寶」，完全不給「小寶」逃脫的機會。「小寶」被牠們逼至門邊後，曾嘗試逃走，可惜均被幼犬們攔住。雖然「小寶」神情十分無奈，但卻完全沒有動怒，看來牠也很疼愛幼犬們！最後主人終於看不過眼，把「小寶」帶走並放在樓梯上，這群金毛幼犬才終於放過了「小寶」。

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原來「小寶」早於去年已曾成為網絡熱話，當時牠於家門前和一隻流浪貓互相叫囂，雙方劍拔弩張，差點就打起架來。就在這時，牠的主人便叫金毛犬「特騰騰」把「小寶」叼走，阻止了兩隻貓貓的戰爭。