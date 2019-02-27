垂死酒窖小貓獲救入ICU　靠求生意志奇蹟生還　網民：牠戰勝死神

在美國有不少酒窖，都會養貓咪來捕鼠，但他們卻缺乏照顧貓咪的常識，令不少貓咪置於險境。 一隻被疏忽照顧的貓咪，幾乎便喪命在酒窖。幸好動保組織及時將貓咪救出，而小貓也憑橫強的生存意志，奇蹟地康復過來。

Victoria戰勝死神，健康地活下來了。（facebook@Little Wanderers NYC）

來自美國紐約市的一個動物救援組織，近日收到一個緊急救援電話，指酒窖裡一隻小貓咪急需援救。

經獸醫悉心照顧，Victoria戰勝死神，活下來了。（facebook@Little Wanderers NYC）

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紐約市的動物救援組織Little Wanderers接到救助電話後，便迅速來到酒窖。當獸醫Faith Reber來到酒窖時，見到一隻如穿了燕尾服，只有5周大的黑色小貓咪，全身骯髒的浸在污水裡。牠的身體狀況相當差，幾乎已沒法站起來。獸醫趕緊帶貓咪到救援中心，以免貓咪病情惡化。

在寄養家庭裡，小貓已回復活潑的本性。（Nicole Rodriguez）

ICU急救

縱然貓咪已被送到ICU，接受獸醫團隊24小時的照顧，但沒人知道這可憐的小貓能否活下來，一切都要看貓咪的求生意志。義工們將貓咪命名為Victoria，希望牠能夠戰勝死神存活下來。經過24小時的急救，這小貓咪終於清醒過來，雖然獸醫發現Victoria 體內有寄生蟲，但牠開始有胃口，甚至想逗身邊的人玩。

小貓生命力頑強，在寄養家裡活潑地四處走動。（Nicole Rodriguez）

義工們對於Victoria頑強的生存意志感到驚訝，貓咪身體狀況明顯有好轉，獸醫也開出了藥物，並不時替貓咪補充水份。只是兩天的時間，Victoria便增加了1.8磅，已能正常地飲食，於是便被安排到寄養家庭中暫住。

當看到陌生人時，小貓會躲到高處，然後一直盯著陌生的來者。（Nicole Rodriguez）

適應能力強

Victoria是隻不怕陌生環境的小貓，牠的適應能力很強。在寄養家中的第二天，已把這裡當作自己的家。「牠能活下來實在是一個奇蹟，身體每一刻都在變好。現在牠睡得好吃得好，最喜歡就是用舌頭舔自己，整理毛髮。」 寄養家庭的Nicole Rodriguez說。

貓咪正是充滿好奇心的成長階段，牠無時無刻都在探索世界。（facebook@Little Wanderers NYC）

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藉教育改善貓咪生活

「不過，當牠看到陌生人時，就會本能地躲到房間的暗角裡，然後一直監視著。牠是真正的獵人！能夠看到牠如此龍精虎猛，實很值得欣慰。」Little Wanderers裡的義工表示，他們除了會救援小動物外，還會積極地參與地區的教育工作，到酒莊裡教育他們，捕鼠的貓咪應如何照顧日常起居。只有透過教育，才能減少貓咪被疏忽照顧的情況，也是盡責主人應做的事。