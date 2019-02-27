雪橇不敢踏上扶手電梯　轉頭求主人抱　超萌反差俘虜網民心

誰說體型大的動物通常比較勇敢？當遇上「扶手電梯」這個大敵時，即使是體型龐大的狗狗也會立刻退縮，就如印尼這隻名叫「Elvis」的阿拉斯加雪橇犬。

印尼這隻名叫「Elvis」的阿拉斯加雪橇犬雖然體型龐大，但是卻異常地膽小。牠的主人月初在Instagram上載了一段短片，片中Elvis因不敢踏上扶手電梯而要主人抱抱。片段至今已獲逾20萬人觀看，網民們均笑指Elvis臨陣退縮的模樣十分逗趣。

Elvis因不敢踏上扶手電梯而要主人抱抱。（IG@elvis.barksley）

片段中可見，Elvis的主人帶著牠到商場閒逛，牠在看見扶手電梯時猶豫了數秒也不願邁出腳步，更不停向主人撒嬌。牠主人當機立斷地抱起牠，而被抱起的Elvis馬上露出幸福的笑容。

膽小的Elvis其實是頭剛滿3歲雄性雪橇犬，牠站起來時跟牠的男主人高度相若。牠憑著可愛的外表及傻氣的表情，在Instagram上吸引了約17萬人追蹤。從牠的Instagram看來，牠平時似乎甚少到訪商場，這也難怪牠會怕「扶手電梯」這台會自行運轉的大機器！

Elvis的主人當機立斷地抱起牠，而被抱起的Elvis馬上露出幸福的笑容。（IG@elvis.barksley）

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其實縱使寵物們勇敢得願意自行踏上扶手電梯，寵主們還是應該抱起牠們，免生意外。