巨型兔激似小狗　化身嬰兒貼身保姆　全天候照顧絕不馬虎

很多人因誤以為寵物跟初生嬰兒不能共存而棄養動物，但美國的Jenn Eckert則秉持相反意見。她去年誕下了一名女嬰，而家中的保姆竟是兩隻體型媲美女嬰的巨型兔！

Jenn Eckert的女兒Bailey於去年6月出生，除了Jenn及其丈夫外，最常照顧Bailey的應該就是家中的兩隻分別名為「Alfred」及「Amelia」佛來米希巨型兔（Flemish giants）了。這種兔子最高可達20磅，即約9公斤。

「Alfred」及「Amelia」品種屬於佛來米希巨型兔（Flemish giants）。（Jenn Eckert）

Jenn回想牠們與Bailey初次見面時，笑言光是牠們的耳朵已與初生的Bailey大小相若。自此，Alfred及Amelia每分每秒便將全副精神也放在照顧Bailey上。Jenn指牠們會在Bailey睡覺時守候在側：「要是Bailey哭喊的話，Alfred會大力地蹦跳。」小Bailey也似乎很享受「兔保姆」的照顧，經常助媽媽餵飼牠們。

牠們會在Bailey睡覺時守候在側。（Jenn Eckert）

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決心培養牠們成「兔醫生」

Alfred及Amelia對待Bailey的態度令Jenn甚是驚喜，因此Jenn決定與機構「Pet Partners」合作，培養牠們成為真正的「兔醫生」。當牠們正式通過訓練後，牠們便可定期到醫院及護理院進行探訪。

Jenn亦為牠們開設了Facebook專頁「Rabbitat for Humanity」，希望藉此令其他人能更了解牠們。「誕下Bailey之後，我終於可以跟他人說『你不一定要在嬰兒及兔子之間作出抉擇』，嬰兒還可能因為兔子不會吠叫而沒那麼害怕。同時，也可以讓別人知道其實兔子不是只關在籠內的動物。」

Jenn決定陪養牠們成為真正的「兔醫生」。（Jenn Eckert）

其實Alfred及Amelia並非Jenn首次飼養的巨型兔，她早在5年前已開始飼養第一隻巨型兔「Betsy」。當時她因母親離世而傷痛不已，Betsy的出現恰好拯救了她。其後，她還收養了巨型兔「Walter」，更成功把牠們訓練成「兔醫生」。可惜牠們分別在2017及2018年去世，而現在Jenn仍然和Alfred及Amelia幸福地生活著。