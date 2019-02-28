【禍從口入】為食狗偷食串燒　刺穿胃壁插心臟　險被安樂死

澳洲有一頭狗狗，差點因貪食差點送命。 這隻名叫Boris的伯恩山犬，因偷吃了串燒，令竹籤插入心臟，在鬼門關前繞了一圈。幸運地，牠撿回性命，其主人指以後也不會讓牠靠近串燒。

一月初，澳洲塔斯曼尼亞的首府Hobart，有一隻名叫Boris的伯恩山犬，趁著主人Allison Lonergan在家烤肉時，悄悄地偷吃了幾串串燒。Allison指Boris未試過偷吃食物：「那是牠第一次。」

狗狗Boris差點因偷食烤肉串而送命。（Facebook@Allison Lonergan）

偷食後的一個月，Boris曾排出一些竹籤，當Allison以為事件已告段落之際，Boris在二月突然變得精神萎靡，其後更咳出血。Allison馬上帶牠求醫，獸醫指X光片可見，Boris的心臟周圍，發現仍有竹籤殘留。

X光片反映殘留的竹籤直插Boris的心臟。（North Hobart Veterinary Hospital）

獸醫表示竹籤已刺穿Boris的胃壁，直插進牠心臟，距離其主動脈僅數毫米；要是不立刻進行手術的話，恐怕須將牠安樂死。Allison毫不猶豫地答應開刀：「牠（Boris）只得一歲多，我覺得我必須這樣做，我們總會找到解決辦法。」

Boris的主人毫不猶豫地答應開刀。（North Hobart Veterinary Hospital）

從Boris體內取出的竹籤。（North Hobart Veterinary Hospital）

最後，獸醫Dr Arnott成功拯救Boris，令牠逃過一劫。Dr Arnott補充道：「狗狗亂吃東西不罕見，但體內的竹籤竟殘留一個月後，牠才感不適，真的非常罕見。」這項手術花掉了Allision約13000澳幣（約港幣72800元），主人決心不再重蹈覆轍：「以後這個家裏不會再出現串燒！」