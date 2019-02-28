高鐵有流浪狗經常闖路軌　工作人員竟指十分安全

流浪毛孩誤闖鐵路路軌偶有發生，最重要是確保毛孩不會被撞到。 近日在甘肅蘭州，便有乘客發現有幾隻流浪狗在路軌徘徊，擔心影響到高鐵及狗狗安全。但高鐵職員表示，他們有方法確保狗狗與列車乘客的安全，著大家不用擔心。

幾隻流浪狗在路軌出現，令乘客擔心會有安全問題。（梨視頻）

2月25日，有網民拍片表示，在甘肅蘭州高鐵站的路軌上，有幾隻流浪狗隻在徘徊，除了擔心到高鐵的安全外，也擔心流浪狗會被高鐵撞到。

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~點擊圖片了解流浪狗為何出現在路軌~

視頻中可見到幾隻流浪狗徘徊在路軌中，未有離開的意欲。（梨視頻）

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不過，據蘭州高鐵站的工作人員表示，其實這幾隻流浪狗都是站裡清潔嬸嬸和施工師傅所餵養的，牠們已習慣在這裡生活，每當有列車通行時，清潔工人便會提前吹哨子讓狗狗離開。雖然高鐵最高車速達每小時350公里，但到站前會減速，而且一般都準時按點，因此清潔工人只要提早讓狗狗離開路軌，便不會構成安全問題。

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網民得悉後，都表示工作人員很有愛，對流浪狗很好。「對毛孩真好，值得表揚」、「要確保毛孩安全啊！」、「毛孩本來就生活在這裡，就讓牠們繼續吧！」、「善待毛孩的人都是好人」、「流浪毛孩就靠你們了」。