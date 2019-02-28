為貓貓割眼皮主人被炮轟　獸醫指可能為醫療需要

日前，江蘇南京一名寵主在網上分享為家中貓割雙眼皮，引起社會關注，當中以反對言論居多，有內地獸醫診所回應相關事件時說，割眼皮可能為醫療需要。香港愛協首席獸醫桂珍表示，這種「雙眼皮手術」有可能是矯正眼瞼內翻的手術，本港有相關病例，並不算罕見。

據內地傳媒報道，這種為寵物割雙眼皮的手術約需花費一萬元人民幣（約12000港元）。從該名南京寵主上載的照片，可看出雖然貓貓的眼睛變大了，但呈紅腫狀，而且精神萎靡。不少市民直斥為貓貓割雙眼皮是「對貓貓的傷害及折騰」，又認為養寵物不應嫌牠醜。

江蘇南京一名寵主在網上分享為家中貓割雙眼皮，引起社會關注。（資料圖片）

南京的部分動物醫院表示會為寵物進行這種手術，但會先告訴寵主或出現併發症；同時亦有部分動物醫院堅持不會這樣做，有當地獸醫指出：「貓貓的眼瞼變大後，有些地方（貓貓的）睫毛或覆蓋不到，對眼睛正常保護就沒有原來那麼好了。」

有內地獸醫指出如動物出現眼瞼內翻及睫毛倒插的問題，便需要進行這種矯正手術。

獸醫指所謂的「雙眼皮手術」可能是矯正眼瞼內翻的手術。（資料圖片）

愛協首席獸醫桂珍接受《香港01》訪問時指，這種所謂的「雙眼皮手術」，有可能是矯正眼瞼內翻的手術，但單憑相片並不足以判斷涉事貓貓是否有相關問題。

她續指，扁鼻貓狗會較易出現眼瞼內翻的問題，包括鬆獅犬、老虎狗、異國短毛貓、波斯貓等等。她指，如貓狗患有眼瞼內翻，眼睫毛會倒刺眼球，嚴重的話可造成潰瘍。桂珍補充道，香港也曾有相關病例，並不算罕見。