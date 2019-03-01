【貓之報恩】當觸控筆是逗貓棒玩　頑皮貓搗亂後帶米奇賠罪

台灣一頭流浪貓闖進售賣電子用品的店鋪，然後把店內的手提電話觸控筆當成是逗貓棒，玩得不亦樂乎。為了報答店鋪給予的免費娛樂，牠竟在隔天帶同禮物上門，不過差點嚇倒店員。

台灣桃園市有一隻流浪的虎斑貓，附近的人也稱牠為「小虎」。牠上月24日闖進了一家售賣電子用品的店鋪，從店員們冷靜的反應可推測出牠已是常客。牠甫進來就看上了垂掛的桌邊的手機觸控筆，把觸控筆當成逗貓棒般自娛自樂。一名李姓網民碰巧在旁，便拍下了「小虎」可愛的舉動。

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從片段中可見，「小虎」對這個新玩具十分滿意。牠玩得興高采烈，一時站起，一時躺下。旁邊的店員們完全沒有上前打擾牠的意思，繼續交談。「小虎」為了報答店鋪讓牠搗亂的恩情，隔天竟然帶著禮物造訪，而這份禮物便是一隻死掉的老鼠，令店員大受驚嚇。李姓網民引述店員指：「勉強收下，怕不收下的話牠又會來鬧，貓咪也有自尊心的。」

「小虎」隔天竟然帶著死老鼠到訪。（Facebook@貓咪也瘋狂俱樂部）

事件被分享到Facebook群組後，成功逗笑不少網民，短短數天已獲得超過3000人讚好。網民更發揮創意為「小虎」增添不同身份，「一定是隔壁派來的間諜」、「電話測試員」、「野蠻客人」等等。