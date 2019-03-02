鬥牛犬BB觀看《獅子王》　遇感動位放聲大哭　網民讚同情心爆棚

毛孩們經常也會窩在電視機前，但到底牠們能否明白劇情始終是一個謎。但美國一隻鬥牛犬似乎想以行動證明牠們真的明白劇情，皆因牠在觀看迪士尼電影《獅子王》期間突然大聲哭喊，呼應著電影中的感人情節。

Luna充滿同情心。（Instagram@ luna_o_thepitbull）

混種鬥牛犬「Luna」日前與主人Hannah及Josh一同在家，當主人們觀看迪士尼經典電影《獅子王》時，牠則在旁激動地玩玩具。但當電視播出「獅子王」Mufassa死去一幕之際，牠就突然停了下來，凝神盯著電視螢幕。直到可憐的Simba試圖喚醒其父親Mufassa時，牠就開始放聲嗚嗚大哭。Josh表示：「看見牠（Luna）因電視劇情而哭泣是我看過最窩心的事，牠只得4個月大但已經充滿同情心。」

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Luna現時僅得4個月大，出生於美國田納西州。牠富同情心的性格也許跟其坎坷身世有關，因牠差點就成為了無家可歸的流浪狗。在牠出生前，牠的媽媽Melon腹大便便但卻無家可歸。幸好，動保機構Humane Educational Society發現了Melon，並將牠送到暫託家庭，讓牠成功誕下12隻幼犬。Hannah及Josh在Luna一個多月大時已決定收養牠，但一直等到數星期後牠不再依賴狗媽媽才正式接牠回家。

Luna被Hannah及Josh收養。（Instagram@ luna_o_thepitbull）

Luna大哭的片段在網上被瘋傳，網民們紛紛大讚牠聰明及善良，「這是我這輩子看過最寶貴的事！」雖然Luna及其兄弟姊妹已被不同人家收養，但牠們仍會不定期見面，維繫彼此之間的感情。