【當場斷氣】比特犬掙脫鎖鏈　咬黑狗半小時不放　事主胞弟道歉

早前（3月2日）台灣南投縣信義鄉發生一宗比特犬咬死狗事件。據稱比特犬掙脫鎖鏈，衝到對面的工廠，狠咬工廠飼養的黑狗「小黑」，過程長達半小時，黑狗當場斷氣身亡，比特犬主人的胞弟事後道歉。 據台灣傳媒指，南投縣家畜疾病防治所已約談相關人士釐清責任，若肇事比特犬飼主違反《動物保護法》規定「飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人生命、身體、自由、財產或安寧」，最高可處新台幣15,000元（約港幣3,821元）罰款。

即使用拐杖、掃把，嘗試拉開比特犬但仍不果。（Facebook圖片：爆料公社）

3月2日早上7時許，南投縣信義鄉有狗主帶黑狗「小黑」到梅子夢工廠附近散步時，被附近飼主的比特犬突然衝出來，咬住小黑的脖子不放。他馬上出動拐杖、掃把，試圖把比特犬拉走，可惜比特犬仍然不願鬆口：「能把牠們分開的工具都用上了，可是那個比特犬已經很殘忍地咬住，從頭到尾咬了30分鐘都沒有放。」

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比特犬狠咬「小黑」半小時。（Facebook圖片：爆料公社）

據台灣傳媒報道，比特犬主人的胞弟事後向跟小黑主人道歉，而涉事狗狗目前已被主人朋友帶走。據台灣《蘋果日報》指，事主胞弟在致歉內容提及，估計事件是因為家裡有一窩比特犬寶寶、而對方的狗經常挑釁，牠才會掙脫鎖鏈攻擊。

但有目擊者表示，涉事比特犬攻擊其他狗並非首次發生，又指這隻比特犬過去已經三度攻擊附近的犬隻，去年9月、12月，曾兩度咬傷居民養的黃狗「馬拉桑」，雖然能撿回一命，但仍被咬至重傷。

現場血跡斑斑。（Facebook圖片：爆料公社）

比特犬成為近日台灣民眾所關心的狗種。早在小黑慘被比特犬咬死前，3月1日台灣雲林亦發生黑色比特犬衝進民宅咬傷家犬的事件，幸好得主人用力拉著牽繩，把比特犬拉走，家犬才獲救。

比特犬在台灣屬於六大危險犬種之一，外出必須配戴牽繩及口罩，如沒遵守以上規定，可罰款新台幣3萬至15萬元（約港幣7,644至38,218元）。

據目撃者指，涉事比特犬去年曾兩度咬傷黃狗。（Facebook圖片：爆料公社）

根據香港法例，比特鬥牛㹴及其品種的混種狗隻均屬於格鬥狗隻。在公眾地方必須時刻戴上口罩，並使用不超過1.5米長的狗帶穩妥地牽引著，格鬥狗隻並須戴上特定的頸圈以茲識別。而且格鬥狗隻一律不得被輸入香港，並嚴止繁殖。任何人士如違反危險狗隻規例，最高可被罰款港幣50,000元及監禁6個月。