【離譜】關籠用熱水、乳液淋身　虐貓者母道歉：兒子是弱智

貓貓是用來疼愛，不是用來虐待的。 近日網上瘋傳多張Line的對話內容，當中一名男子涉嫌多次在群組裡張貼虐貓影片，將貓咪關到籠裡並用熱水淋身、乳液噴臉、更在貓咪身上倒上咖哩粉。事後該男子母親出來道歉，並稱兒子有智力問題，事件已交由有關當局跟進。

據施虐男子的母親表示，貓咪已放生，而且離開時跑得很快。（facebook@Teemo Li）

近日網上瘋傳一宗虐貓事件，有人將貓咪困在籠裡，並進行施虐，更稱貓咪更已一星期多沒吃東西。事件曝光後，虐貓者的母親出來道歉，並稱兒子是弱智，而貓咪已放生在路旁。有關部門現已跟進，證實該男子有智力問題，不過仍會依《動保法》懲處。

貓咪被噴乳液，幾乎開不了眼睛。（facebook@Teemo Li）

更多寵物文章：【寵物行街街】日本發明「貓舌梳」 讓主子乖乖臣服

用咖喱粉灑在貓咪身上，而且籠內四周都是大便。（facebook@Teemo Li）

這宗涉嫌虐貓事件，由台灣網民在3月2日，於Facebook群組「爆料公社」發布，指有一名熱愛電競的男子，在LINE群組裡多次張貼虐貓影片，將貓咪關於籠裡，並用乳液噴貓臉稱可以美白，又用熱水淋貓咪、將咖喱粉灑在貓身，可憐小貓只得在籠中無助地哀嚎。該男子更稱，貓咪已一星期沒有進食，事件引起網民大怒。

~點擊圖片看Line群組對話內容~

該男子多次在Line群組裡發布影片。（facebook@Teemo Li）

+ 6 + 5 + 4

更多寵物文章：【出賣主子】喵星人崩壞圖醜態盡露 臉部抽搐反白眼超爆笑

貓咪慘遭回在籠裡，而且根本沒有好好照顧。（facebook@Teemo Li）

從相片可見，貓咪被困的籠子，衛生環境惡劣，加上臉上都是乳液，貓貓眼睛幾乎沒法張開。髒亂的毛髮與四周都是排泄物沒人清理，都令看到的網民感到極為憤怒。有網民聯絡上施虐男子的母親，而對方表示有警方前來了解，才知兒子涉嫌虐貓，聲稱「兒子有弱智」並代為道歉，已將貓咪放生，貓咪目前行蹤不明。

網民都極為擔心貓咪的安危，呼籲住在鹿港洋厝橋附近的人多加留意，以確保貓咪得到合適的照顧。