狗朋友在路邊「賴死不走」　正義柴犬立刻出「口」幫忙

狗狗們就像人般，擁有不同的性格，在台灣桃園市就有一頭充滿正義感且愛管閒事的柴犬。牠上周外出散步時遇到牠的狗朋友在鬧脾氣，牠立刻上前幫忙調教，令雙方主人大感驚訝及有趣。

上周三（27日），台灣一名馮姓網民在Facebook群組「柴犬司令部」分享了一條短片，記錄家中柴犬「Coffee」的逗趣舉動。

「Coffee」叼起了狗繩的末端，拉著朋友往其主人的方向走。（Facebook@柴犬司令部）

「Coffee」是一頭赤柴，與主人一同居於台灣桃園市。據其主人指，Coffee十分愛管閒事，同時亦充滿正義感，偶爾會做出令人哭笑不得的舉動，例如上周的一宗事件。馮先生早前帶著Coffee到公園散步，碰巧遇到牠的好友──黑色柴犬「蕃薯」。當時「蕃薯」正在鬧脾氣，站在原地不願走。

八卦的「Coffee」欲上前勸諭「蕃薯」，可惜後者依然不為所動。於是，「Coffee」的爸爸便幫忙把狗繩綁在「蕃薯」身上，叫「Coffee」幫忙拉動牠。「Coffee」聞言，真的走去叼起了狗繩的末端，拉著「蕃薯」往其主人的方向走，讓雙方的主人忍俊不禁。

「Coffee」其實是一位充滿正義感的咖啡店店長。（Facebook@卡諾咖啡生活館）

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據了解，「Coffee」的主人馮先生是一間咖啡店的老闆，因此牠便順理成章地成為了咖啡店店長。牠平日不散步時，便會到咖啡店巡視業務。牠同時也非常喜歡黏著主人，曾經試過在主人收拾公幹的行李時，把自己的枕頭放進其行李箱內，十分癡纏。