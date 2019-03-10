【寵物知識】毛孩變老了！主人學懂關愛由腸胃開始

當毛孩老紀漸大，為了讓心愛的毛小孩能有個好的老年生活，平日的保養護理是相當重要。年老毛孩身體機能會開始慢慢退化，心臟病，心血管疾病等就需要特別的留意。另外，老狗的飲食與運動量，都應該特別留意以作出配合。

文：梁憶萍

我的毛小孩娜子突發性的中風，頭部整個偏向左邊，左眼的分泌物變多，走路也失去平衡，當時的毛孩狀況令我萬般心疼，而剛好事發是在洗澡美容之後，一度以為是人為疏失，讓我自責不已，幸好後來經由獸醫師診斷，對症下藥之後，娜子的病情己好轉。

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毛小孩的初老現像，您有注意到嗎？現代人對毛小孩餵食上，大多數都已經有正確的方式，毛小孩的平均年齡也比10年前要高出許多，老齡毛孩的數量也漸漸增加，為了讓我們心愛的毛小孩能有個好的老年生活，平日的保養護理真的很重要，當毛孩年紀漸漸大時，身體機能會開始慢慢退化，若是毛孩家族史中，有特定的遺傳性疾病，例如：心臟病，心血管疾病等，就需要特別的留意，這些都是潛藏在毛孩內的隱性風險。

毛孩年紀漸漸大時，身體機能會開始慢慢退化。（台灣動物新聞網）

年老毛孩的照顧，需要以口腔、腸胃、關節的照顧為重，像是我家中的老大卡納（16歲），在牙齒脫落後下巴開始萎縮，一般飼料無法正常咀嚼，都需要泡軟後才可以進食方便腸胃吸收，就像某一個廣告的台詞，不在於吃了多少而是最後吸收了多少，所以口腔和腸胃的保健是非常重要的。

而在飼料的選擇上也要留意，當毛孩活動力明顯減退後，若毛孩本身比較肥胖，建議要換蛋白質比率較低的飼料，過胖會導致關節不適，毛孩就越來越不愛活動，整天懶懶的，這樣身體機能會退化的更快，飼料之外也可適當的補充一些保健營養品，維持毛孩的身體機能。而營養品的選擇都建議聽從專業醫師給的意見指示。

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最近天氣開始轉熱，若上班或外出時，也要特別留意家中毛孩的狀況，年老的毛孩們對於溫度上的變化特別的敏感，過冷或過熱都可能會造成身體極大的負擔，所以水份的補充、家中環境的舒適通風，或是準備一個涼墊在家都是夏天必要的元素。

梁憶萍寵物美容研習中心負責人 梁憶萍Yuna

2015年美國Super Zoo 世界寵物美容師貴賓組單獨賽 第三名

2014年美國Super Zoo「貴賓犬美容賽」第三名

2014年美國「Super Groomer Show WPA」世界第10名

KCT美容審查員

上海博純寵物美容師培訓學校課座講師

日本東京ヴィヴィッドグルーミングスクール高級班結業

曾任犬物語雜誌美容專題主筆

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：呵護老毛孩 從腸胃開始!】