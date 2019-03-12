不到一年變身100kg巨無霸　寵物豬因食量太大險被賣掉

豬對許多人來說，也許是用來吃的豬肉、豬排、豬手，但對台灣的姚女士來說，豬是家中的寵物，也是朋友與家人。家中的兩頭豬已養了8年，她最期盼是能養到下一輪豬年。

對姚秀雯而言，「帥弟弟」與「水妹妹」不只是兩頭豬，更是寵物、朋友與家人，養了8年，更是養寵物豬少有的紀錄，新年新希望，她期盼「帥弟弟」與「水妹妹」能養到下一輪豬年。

帥弟弟與水妹妹看外型具有山豬的血統，已是肉豬上市破百公斤的體重，為什麼會養這麼大的豬當寵物？姚秀雯說，當年在善化牛墟市集看到有人在賣寵物豬，看到兩隻黃色條紋的小豬非常可愛，也不知是何品種，只聽攤商說這種豬養不大，永遠嬌小迷你適合當寵物，二話不說就買下來，回家養了一段時間才發現兩頭小豬食量奇大，如「灌風」般快速成長，不到一年就長到100公斤，一點也不迷你。

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姚秀雯只要進入豬舍，水妹妹就會主動靠近。（台灣動物新聞網/高維奇）

喜歡動物的姚秀雯，養了豬後也開始收容流浪狗，為了讓動物們有較空曠的生活空間，她將狗場遷移到現址，兩頭豬生活在近50坪的場所，比一般養豬場好太多了。地板不鋪設水泥，挖小水池讓牠們泥浴。姚秀雯說，天氣熱時豬會泥浴降低體溫，身體的泥巴可以也阻止蚊蟲叮咬，從買回家迄今，身體非常健康從沒有生病過。

忙著處理流浪狗，忘了一公一母兩頭豬沒有結紮，水妹妹竟懷孕生了9隻小豬，母豬與主人都是生手，第一天就被母豬壓死了5隻，剩下的離乳後陸續送人。要把豬送到動物醫院結紮是天大的工程，可能也沒有獸醫師願意接案執行，加上大豬的食量太大，為減少飼料錢開銷及往後再生小豬的麻煩，姚秀雯曾考慮要把豬賣掉。當豬販出現時，兩頭豬奪門而逃，再怎麼呼喊「帥弟弟」、「水妹妹」就是不回應。

見豬販即跑

原本以為遠走高飛了，豬販離開後當天下午就出現在大門口，讓姚秀雯一陣鼻酸，從此打消了賣豬的念頭。情投意合的「帥弟弟」與「水妹妹」顯然能體諒主人的辛勞苦楚，水妹妹不再懷孕，也不見彼此有交配行為，只有純純的友誼，讓姚秀雯鬆了一口氣。

豬的食量大且來者不拒，為了減少飼料開銷，姚秀雯採牧草餵食，發現最愛吃香蕉葉，採完香蕉的殘株整棵都能吃的津津有味，狼尾草也很喜歡，產量過剩的農作物蔬菜水果更是狼吞虎嚥，可能是均衡飲食讓兩頭豬很健康。

姚秀雯說，長時間相處觀察，發現豬是很聰明的動物，懂得趨吉避凶，有一次狗場請來怪手整地，強烈的震動與噪音讓兩頭豬嚇得翻牆逃家，明知不會走遠，就是不知隱身何處，收工後隔天早上就返家了。

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養豬當寵物曾流行一陣子，飼養者都以為養的是長不大的迷你豬，尤其是麝香豬，賣家宣稱不會超過30公斤，更讓愛好者趨之若騖，沒想到業者讓純種麝香豬與多產的一般母豬交配，篩選有著麝香豬體色花紋的仔豬賣，養了之後成長快速，體重很快就100公斤以上，狹小的生活空間根本無法容納，不是早早就賣了當肉豬就是送往動物園，很少像姚秀雯一養就是8年。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：一對寵物豬 姚秀雯養了8年】