澳女疑愛犬被偷　豪花7000元登尋狗啟事　「牠是我靈魂伴侶」

每逢有毛孩失蹤時，寵主們也必定會用盡方法尋回家人，包括利用網上平台及廣貼街招等。澳洲一位寵主嘗試了以上方法但也不奏效，於是她不惜工本，豪花1200澳元（約港幣6600元）在公路旁的廣告板上發布尋狗啟事。

在澳洲布里斯本Logan地區的一條公路旁，佇立著的大型廣告板竟然並非在宣傳任何一項產品，而是刊登著一則尋狗啟事。啟事上用顯眼的字體寫著「你有看過Frank嗎？」，並在旁邊附上Frank的相片。

Anna花費1200澳元在公路旁刊登尋狗啟事。（Facebook@Help Find Frank）

這頭法國鬥牛犬Frank在2月2日起失蹤，其主人Anna Gerbanas認為牠是在住所的花園中被一位繁殖者偷走，而當時Anna因正外出與親友慶祝24歲生日，所以不在家。Anna隨即在網上廣發啟事，但仍然沒有回音。心痛欲絕的Anna大感失望，遂決定直接在公路旁及附近住宅區內的廣告板刊登尋狗啟事。光是在公路旁的那則啟事，便已經花掉了1200澳元（約港幣6600元）。

Anna表示狗狗Frank就像是她的靈魂伴侶。（Facebook@Help Find Frank）

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Anna表示希望廣告板不僅能助她盡快尋回Frank，還能令所有人也知道Frank是被偷走的，使該賊人無法將牠出售。她表示：「我對Frank的愛已經不能用言語形容，牠就像是我的靈魂伴侶。起床後看不見牠在旁令我十分絕望，牠是全世界最好的伙伴。」

她的姊妹Samantha特地在Facebook成立了一個名叫「Help Find Frank」的專頁並表示：「Frank不是寵物，而是我們的家人，在找到牠之前我們不會放棄。」當地警方發言人指，警方已著手調查相關事件。