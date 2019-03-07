惹怒妻子下場極慘　男子被趕出家門　義氣雪橇陪露宿

近日網上瘋傳一張圖片，只見一名男子連同被鋪躺在地上，身旁還有隻雪橇犬，而貼文者只是留下：「老婆真的不好惹」，隨即惹來網民瘋狂回應，加添許多創意與幻想，結果萬千網民都被逗樂了。

就是這張圖片，逗樂了許多網民，大家似乎也有相類似的經歷呢！（facebook@爆料公社）

這張相片近日在Facebook群組「爆料公社」裡被轉發，相片旁寫道：「老婆真的不好惹」。只見身穿橙色上衣的男子，連同枕頭綿被，輕鬆自在地躺著玩手機，身邊還有一隻熟睡的雪橇犬。另外，在角落還有風扇，似乎這裡會是不錯的休息好地方，可與狗狗度過一個平靜的晚上。

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~按圖看狗狗如何化解紛爭~

狗狗是人類的好朋友，願和你甘苦與共。（Getty Images）

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不過，圖片被加上說明文字後，網民便感同身受的出來留言。網民對圖片與文字充滿了幻想，更發揮無窮的創意，紛紛在圖片下留言回應。「千萬不要惹流血7天還不會死的生物！」、「真好還有被子」、「老婆：你給我滾出去睡外面！」、「雪橇表示：干我屁事膩？為什麼我也要睡外面」、「雪橇真夠義氣」、「故意的吧！這樣就可以安靜的滑手機了！」、「狗是人類最好的朋友」、「感覺是豪宅，已羨慕」、「至少還有狗陪著，不孤單」、「我比較關心的是，記得點蚊香」。