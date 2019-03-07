【寵物友善】台北新政策為路邊動物屍體善終　香港送堆填區了事

印度聖雄甘地說過：「一個國家的道德水準，看它對動物的態度便可以知道。」 台北市環保局昨日（6日）宣布推出新措施，政府人員會為所有路邊的貓狗屍體善終，讓牠們有尊嚴地離去，德政獲得不少當地市民支持；反觀本港，目前雖有法例限制隨意棄置動物屍體，但其實所謂「合法」，也僅是通知食環署人員將屍體送到堆填區。曾多次為馬路動物收屍的藝人安采妮希望，香港終有一日能效法台北：「有乜理由當佢哋係一件垃圾咁樣處理？」

台北市環保局昨日公布最新的「台北市街道犬貓遺體處理作業流程」，內容指將為所有在街道上發現的貓狗屍體善終，取締以往把牠們當成垃圾般的處理手法，讓牠們有尊嚴地走完最後一程。據了解，台北市環保局現時每月約接獲30宗發現貓狗屍體的通知。

台北市環保局昨日（6日）宣布最新的「台北市街道犬貓遺體處理作業流程」。（台北市環保局）

台北政府新政策大獲好評

官方發布的新聞稿中提到，市民如發現受傷貓狗，可通知政府人員到場救助。如該貓狗已不幸亡故，環保局人員會用「犬貓遺體專用箱」將遺體運送至冷藏庫保存，並通知動保處人員為牠們掃描晶片。要是遺體裝有晶片，相關人員將通知飼主；但要是遺體沒晶片，環保局將委託寵物殯葬公司為牠們處理後事。台灣網民們對政策表示熱烈歡迎，讚揚台北市政府並表示希望其他縣市能仿效做法。

香港現時做法為通知食環署人員將動物遺體轉送到堆填區。（Getty Images）

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本港僅將屍體送往堆填區

反觀香港，雖有法例禁止自行埋葬或棄置屍體，違例者可被罰款港幣25,000元及監禁6個月，但所謂的「合法處理動物屍體方法」，只不過是通知食環署人員將遺體轉送到堆填區。單在2014年，每日就有約10公噸動物屍體於堆填區棄置。根據環境保護署網頁指：「大部份動物屍體均在堆填區處置，只有很少部份會被火化。」

至於離世的動物是否善終，其實很少人會理會。

藝人安采妮過往曾多次義務為路邊動物屍體善終。（Facebook@安采妮）

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安采妮：有乜理由當動物係垃圾？

有份參演電影《毛俠》的演員安采妮，過往亦曾在路邊遇上不少動物屍體。每次她都會在馬路停下來，然後通知寵物善終公司前來接手，並自費為牠們火化。

她對台北市政府做法表示支持，並希望香港能夠效法：「所有生命都應該被尊重，就算死後亦都係。動物同樣都有生命有感覺，有乜理由當佢哋係一件垃圾咁樣處理？」她續表示，希望在有生之年，可見到香港能成為一個動物友善城市。