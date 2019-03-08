【Marvel英雄】美國隊長、蜘蛛俠和雷神　全部都是愛狗暖男

近日上映的《Marvel隊長》，單日已收得逾600萬票房，並創下了多項紀錄，令一眾Marvel迷看得極為開心。再加上大家都留意到戲裡有貓咪Goose的出現，令整套戲增添趣味。 在銀幕上個個英雄都有超能力，但私底下卻是超級貓狗奴，這裡便為大家介紹Marvel電影裡的美國隊長、蜘蛛俠和雷神，他們其實都是100分毛孩父母。

外星貓Goose的出現，令電影趣味大增。（popsugar.com）

在《Marvel隊長》有不少戲份的外星貓咪Goose，雖然十分可愛，但對主角Brie Larson來說，卻是沒法接觸，原因是她對貓咪有嚴重過敏。據外媒指，她在拍攝與貓咪對手戲時，要用假貓作替身或後製CG處理，才能避免過敏情況出現。縱然她表示戲組裡許多人都被Goose迷倒，但她卻是想親近貓咪也不能，真是很可惜。

不過，在Marvel的其他英雄，卻是相當稱職的狗奴。齊來來看看美國隊長、蜘蛛俠和雷神，如何與他們的愛犬相互動。

戲裡Goose一直都非常搶鏡，貓奴會否因牠而走入戲院？

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《美國隊長》──Chris Evans

美國隊長Chris Evans在戲裡永遠是正義化身，正氣凜然，而私底下他也是一位暖男，對毛孩處處是愛。Dodger是Chris Evans在動物收容所領養回來的狗狗，他更在去年的4月11日全國寵物日（National Pet Day）時，發布了與Dodger初次在收容所見面的影片。他更努力宣揚以領養代替購買，又在Twitter和IG裡不時發布與狗狗的合照。有型又有愛心，被他迷倒是很正常的事。

能這樣情深的抱著狗狗，可見他是愛狗之人。（instagram@teamcevans）

按圖看美國隊長愛狗一面↓

+ 3 + 2

《雷神》──Chris Hemsworth

雷神Chris Hemsworth給人印象較為較為粗獷，但私底下他也是一位好爸爸，也十分喜愛小動物。在14年時他已領養了一隻狗狗，加上3個小孩子，一家6口相當熱鬧。在IG裡也有不時有人狗合照，一家樂也融融相當愉快。

雷神也是暖男，而且狗狗也是領養回來的。（instagram@chrishemsworth）

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《蜘蛛俠》──Tom Holland

年輕的蜘蛛俠Tom Holland在戲裡充滿笑點，在戲外卻是個窩心的毛孩主人。他的愛犬Tessa在2014年已收養，一直與他形影不離。不過他近年工作忙碌，沒法與狗狗常在家中，只有透過視訊，以慰相思之苦。他更坦言已把Tessa當女兒看待，當時在《蜘蛛俠：返校日》首映禮上，他的愛犬有來探班，更衝到主人前撒嬌，場面失控又有趣。

Tom Holland早已當Tessa是自己的女兒，更不時與牠擁吻。（instagram@tomholland2013）

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