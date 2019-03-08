【最強放狗員】一次過遛逾20狗　狗友大合照嚇呆網民

狗狗不像貓咪，牠們需要經常外出散步，才能保持身心健康。 但對忙碌的都市人來說，放狗實在很花時間，如果要每天遛狗兩次的話，實在沒法應付。有見及此，遛狗師行業便應運而生，替哪些愛狗卻沒有足夠時間遛狗的人，提供了一個極大的幫助。而美國便有位遛狗達人，每次遛狗都極誇張，而且更會替狗狗們拍下照片作記錄。

Tim Pink每天都被狗狗包圍著，並留下美美的照片。（instagram@saratogadogwalkers）

這輯被滿滿狗狗包圍著的相片，是由美國Tim Pink在IG裡發布。他是職業的遛狗師，每天的工作就是替忙碌的狗主照顧他們的狗狗，他除了要接送狗狗外，還要替狗狗清理屎尿，以及帶狗狗外出散步。每天出門，就像幼稚園老師帶小朋友郊遊般，想起便覺得混亂。但Tim不愧是專業的，他輕鬆帶著20多隻狗狗散步，並不時留下狗狗合照。

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不是全部都是正面照，狗狗的背影，要這樣拍攝也不容易。（instagram@saratogadogwalkers）

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網民十分驚訝，為何狗狗會如此聽話，而Tim也大方地說出他的秘訣，就是花時間去訓練，並以耐性去和狗狗去溝通。他也告訴各狗主們，應每天帶狗狗外出，因為散步有機會遇上其他狗狗，這是狗狗重要的社交途徑，也對牠們身心有益。

～點擊圖片看遛狗達人與狗狗的秋冬大合照～

有時候狗狗太多，Tim也會與拍檔一起外出遛狗。（instagram@saratogadogwalkers）

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Tim Pink早在2011年已替人遛狗，提供逢星期一至五的服務，至於星期六、日，他就希望狗主們自己多親近狗狗，親自帶牠們散步。他了解到平日狗主都有各自有工作，所以上午9時起他便會開著車去接狗狗。每次狗狗散步時間約是45分鐘，每隻狗狗都有拖繩，浩浩蕩蕩的在街頭慢步。