自掏腰包救300狗狗　不接受捐款因怕被利用

流浪狗狗無家可歸，其實真的很需要有人幫忙。 在內蒙古，便有人自資建起狗房，並照顧過百浪浪每日的起居。但他們表示，暫不接受任何捐助，原因是擔心會被人利用騙錢，而且自己能力許可，可與義工合力照顧好這些狗狗。

大量流浪狗的出現，主要就是因為有人棄養。（梨視頻）

兩名來自內蒙古的好心人，吳先生與黃女士，早在5年前已合資40多萬，在赤峰建起了流浪狗收容中心。現在則是由吳先生與趙女士共同管理，並每年投入約50萬，作為醫療與糧食及管理費用，而中心裡約有300隻流浪狗狗。

流浪狗無家可歸，幸好有好心人替牠們建起了收容中心。（梨視頻）

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~點擊圖片看這窩心的收容中心如何救狗狗~

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負責管理收容中心的趙女士表示，他們現在是不會接受任何的捐款模式，因為他們知道許多人都是藉收容中心的名義去騙錢，為怕惹人誤會和爭議，所以不接受捐款。由於現時已有200多名義工，會不時過來協助餵飼與遛狗，因此在收容中心內的狗狗都很健康。

有能力的話，應盡力助浪浪尋一個家。（梨視頻）

不接受捐款 也不接受領養

被問及為何不接受領養，趙女士稱由於缺乏人手去跟進被領養的狗狗，沒法保障狗狗被領養後的安全，因此寧可暫時讓狗狗住在中心裡。由於義工們都是自發前來幫忙，因此都是愛狗之人，時刻都會關注狗狗們的溫飽與健康。趙女士稱：「當你看到小狗可憐巴巴的眼神，心裡就會有觸動，就想給牠們一個家，能讓牠們活下去，就這麼簡單！