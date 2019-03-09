世界最大狗展開幕　逾200狗種鬥一番　爭奪最佳狗狗殊榮

喜歡狗狗的人，都應該聽過Crufts Dog Show。它是全球最大狗展之一，每年都會選出最全球最佳品種狗，而在2018年時便由惠比特犬奪得，不知今年最終花落誰家。 今年Crufts Dog Show會在在英國伯明翰國家展覽中心（NEC）舉行，時間為3月7日至10日，雖然比賽剛開始，但狗主們已替狗狗穿得很有個人風格，希望能在評審心裡留下深刻印象。

這隻全身毛髮蓬鬆的英國牧羊犬Jagger也有參賽，不知是否想競逐最可愛的狗狗呢？

Crufts Dog Show是全球最大的狗展之一，每年都會舉辦。它不僅是一場比賽，而且也是狗主為將狗狗打扮得別有特色的盛大慶典。第一次Crufts Dog Show在1891年舉行，由已故的Charles Cruft創立。

今年已是第128屆，會一連四天（3月7日至10日）在英國伯明翰國家展覽中心（NEC）舉行。當中最為矚目的，就是「Best in Show」，不知今年哪隻狗種能最終奪得此殊榮。

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~點擊圖片看狗主門如何悉心替狗狗打扮~

狗主幽默地貼出警告，希望別騷擾到準備參賽的狗狗。

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Crufts Dog Show的比賽項目眾多，包括測試狗狗敏捷度、服從性、接飛球、是否能跟上音樂節拍等等。預計會有170,000愛狗之人前來觀看，並有200品種狗狗前來，超過22,000隻狗狗參加競賽。在2018年時，惠比特犬從約200多種狗種中脫穎而出，榮獲全場總冠軍，不知今年會由哪狗種奪得呢？