【智多星】人狗罵戰三百回合　醉駕男撞狗不遂終被捕

「酒後駕駛，害己害人」的道理人人都知道，但總有些人屢勸不聽。 近日在江蘇，便有一名男子飲酒後開著電單車，這行為似乎引起了流浪狗的不滿，並對著他狂吠。結果引發一輪人狗罵戰，雙方理論近半小時，最終男子怒火中燒欲撞狗狗，引起了巨響。警方到場後，男子最終因醉駕而被捕。

男子醉酒後與狗狗互罵，更幾乎大打出手。（梨視頻）

這宗人狗罵戰三百回合的事件，發生在3月3日的江蘇常熟市。當晚一名男子在應酬後喝得酩酊大醉，但仍開著車電單車打算回家。途中卻遇到一隻流浪狗，狗狗對著這男子一直狂吠。結果，男子下車與狗狗理論，雙方一來一往的互罵著，僵持了近半小時，期後狗狗逃進了閘門後方，這是一家紡織廠的範圍。

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男子醉駕，開車電單車回家。（梨視頻）

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男子因醉駕被捕

但男子仍不死心，隔著閘門罵了一會兒後，怒火中燒的想開電單車把閘門撞開，可是沒有成功。工廠裡的老闆聽到撞擊巨響後，於是報警求助。人狗大戰終於在警方介入下終止，而男子亦因醉駕而被捕。

最終，男子被警方以醉駕罪名拘捕。（梨視頻）

網民看到後，都讚狗狗可能是這男子的救命恩人。「謝過狗子的救命之恩了嗎？如果接著醉駕下去，現在有可能已經涼了。」、「禁止酒駕，狗狗有責」、「果然醉了以後什麼事都能幹得出來」、「狗子也看不慣醉駕」、「把狗帶走養吧！你倆多有緣！」