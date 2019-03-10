【實測】貓貓愛吃榴槤？兩隻貓星人有何反應？

經常有人把榴槤的氣味比喻為「貓屎」（意指一樣難聞），不曉得對貓來說，榴槤又是否如貓屎般臭呢？內地網民便進行了一個實測，嘗試讓家中兩隻貓咪進食榴槤，結果......

到底牠們吃不吃呢？（影片截圖）

內地網紅「萌貓寶哥哥」家中飼養了兩隻貓，分別是藍色英國短毛貓「小寶」和橘白色短毛家貓「桔桔」。他經常會跟網友分享，家中愛貓的日常生活片段。

早前他上載了一段貓咪吃榴槤的實測影片，片中兩隻貓咪的反應有超級大差別，當中有貓十級厭惡抓門想要逃生......大家能夠猜到是誰嗎？

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+ 5 + 4 + 3

榴槤放焗爐烤香貓會喜歡嗎？

貓主先讓牠們嘗試新鮮的榴槤，小寶看起來很喜歡，主人把榴槤端出來，牠便馬上把頭靠過去，還嘗試舔主人手上的湯匙，吃得津津有咪。主人嘗試把沾了鮮榴槤的湯匙遞到桔桔的鼻前，結果牠把臉轉開，甚至想逃走。

貓主再把榴槤放進焗爐裡，廚房傳來陣陣榴槤香，桔桔看來超級討厭榴槤的氣味，牠還因為受不了榴槤濃烈的氣味，多次抓著廚房的玻璃門想逃走。

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走呀！我要走呀！（影片截圖）

榴槤糖份高別多餵

不管是鮮榴槤，還是焗榴槤，兩貓反應非常不同！兩者都成功擄獲小寶的歡心，吃得非常開心。相反，桔枯兩次都非常厭惡，不停閃避主人的湯匙。這次實測發現，貓對榴槤的態度跟人一樣，有貓對它的味道著迷，亦有貓對它的味道生厭。

貓咪雖然可以進食榴槤，不過由於榴槤的糖份過高，不宜讓貓隻經常進食，進食過量有機會導致糖尿病。