【母愛偉大】狗BB肩膀遭刺傷命危　狗媽哀號求路人幫忙

當人類遇上困難需要幫助時，會主動向身邊的人們求助，不過狗狗呢？ 早前，印度有狗BB懷疑被人用利器刺傷肩膀，狗媽媽看著愛兒奄奄一息倒在地上，卻不曉得怎樣能救助牠，只好向哀號向路人求救。路人隨即向當地動保機構求助，在危急之際，成功救回狗BB一命。

狗媽媽的眼神充滿了無助，希望義工可以救活牠的孩子。（影片截圖）

早前，印度街頭有一隻狗媽媽對著路人不停哀號，而牠的身旁有隻奄奄一息的狗BB，狗BB的肩膀有一個觸目驚心的傷口，滲漏著鮮紅色的血水。當地動保機構Animal Aid Unlimited接報到場，發現狗BB的肩膀上有2個極深傷口，義工嘗試把牠抱起，牠卻因疼痛而發出了陣陣悲鳴......

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義工把小狗帶回機構接受治療，醫護人員剃走牠傷口附近的毛髮，發現牠肩膀上有2個極深的傷口，疑似被利器所傷。在清洗傷口的過程裡，劇痛更令小狗不停發出哀叫。治療結束後，義工為牠安排食物，安撫牠的心情，亦為牠準備溫暖的被窩讓牠好好休息。

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醫護人員為牠包紮傷口。（影片截圖）

一度無法正常走路

可惜，小狗康復未如理想，牠起初幾天走路時明顯會一拐一拐，義工們都擔心牠的神經線受傷，導致行動不靈活。幸好，牠只是因為傷口帶來的疼痛，而無法正常行走。隔幾天，牠肩膀上的傷口開始復原，牠便如常走路。

義工為狗BB取名「Toggle」，牠性格親人，深得義工喜愛。（影片截圖）

性格親人待收養

義工為這隻小狗改名為「Toggle」。牠是一隻非常親人的小狗，在休養期間已經跟機構義工培養出非常深的感情，更會主動親吻每位義工。

Toggle康復後，義工把牠帶回狗媽媽身邊，狗媽媽欣喜地為牠清潔身體，場面非常溫馨。義工不忍牠們繼續流離失所，決定把牠們安置在暫托家庭，待小狗長大後，將為會牠們結紮，並尋找合適的領養者。