冒雪跑1868公里　年年有狗受傷　可口可樂母企停止贊助雪橇犬比賽

雪橇犬屬於雪地的工作犬，主要用途是拉雪橇。隨著科技進步，現在已經甚少利用雪橇犬拉雪橇，不過美國每年都會舉辦Iditarod雪橇犬比賽，讓犬隻一較高下。 然而，每場賽事全程長達1000英里，參賽者需要花上十多天完成比賽，據美國動保機構指出，每年約有八成犬隻受傷。過去，可口可樂一直有贊助Iditarod比賽，不過它自2015年開始取消贊助，而今年更延伸至可口可樂公司旗下品牌。

團隊由最多16隻雪橇犬組成。（Facebook圖片：Iditarod 2019）

Iditarod是美國歷史悠久的雪橇犬比賽，賽事每年於阿拉斯加州舉行，參賽者需帶領一支最多由16隻雪橇犬組成的團隊，穿越寒冷的雪地，總賽程長約1000英里，比賽需時長達十天以上。參賽犬每天需要冒著風雪，日以繼夜地趕到終點，因此比賽自舉辦以來，不時受到動保機構批評，認為比賽過程涉及虐待動物。

近8成參賽犬在比賽過程中受傷。（Facebook圖片：Iditarod 2019）

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可口可樂取消贊助

近年陸續有大型贊助商停止對Iditarod贊助。當中，知名飲料廠商可口可樂早在2015年停止贊助該活動。至今年，在美國動保機構PETA努力爭取下，可口可樂母公司（The Odom Corporation）終於取消旗下品牌對Iditarod的贊助，包括威士忌品牌「Jack Daniel's」、連鎖餐廳「必勝客」、連鎖超級市場「Safeway」等等。

美國動保機構PETA過去曾發起示威，希望可口可樂停止贊助比賽，更有多達205,000人聯署支持。（Twitter圖片：PETA）

八成雪橇犬比賽受傷

根據PETA的調查指，每次賽事結束後，約有8成雪橇犬的受傷，當中包括肺部受損、腳部受傷，更有不少參賽犬因劇烈運動而出現骨折、肌肉拉傷等等。同時，每年亦有部份參賽犬因過勞、受傷或疾病而死亡。在歷年Iditarod比賽過程中，便有多達150隻參賽犬死亡。

每場賽事長達10多天，不少參賽犬在賽事結束後都出現過勞情況。（Facebook圖片：Iditarod 2019）

休息時間過短

雖然大會官方規定參賽者需為犬隻提供不少於40小時休息時間，但對於長達十天的比賽來說，每天平均只有4小時，休息時間顯然過短。而且路上亦沒有任何適合犬隻休息的設施，大多數參賽犬只能在雪地上稍歇息。

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犬隻休息的設施亦有不足。（Facebook圖片：Iditarod 2019）

PETA相信可口可樂取消贊助Iditarod比賽，能大幅削減比賽的經費。其他大型贊助廠商亦會緊隨其腳步，取消贊助比賽。