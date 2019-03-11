【貓奴共鳴】90天睡眠日記　由第1天躲角落發抖　到現在搶枕頭

大家有研究貓咪的睡姿嗎？日本有網民繪畫了一系列「貓咪睡眠記錄」漫畫，記錄他收養流浪貓後，貓咪的睡眠狀況。漫畫由第一天貓咪瑟縮在籠裡，直到現在於床上......不少網民看完漫畫之後，都不禁留言指：「超有同感！」

每隻流浪貓背後都有一段辛酸的經歷。早前，日本網民takeya23便在Twitter上發表了一部「貓咪睡眠日記」的漫畫，透過9幅貓咪睡眠姿態漫畫，精準地表達出貓咪初回家瑟縮顫抖，到後來漸漸相信主人的轉變......

▼▼▼點撃圖片看貓咪睡眠日記▼▼▼

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只要大家有接觸過流浪貓，便會發現牠們非常害怕人類，每當遇到陌生人時，都會馬上逃走，甚至躲在角落裡瑟縮顫抖。這篇漫畫正正表達了流浪貓由懼怕人類，到慢慢接受人類，後來更無視人類成為「主子」的過程，作為貓奴的你們，很有共鳴吧？

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他把漫畫上載到Twitter後，吸引了很多網民留言及轉發，他們都認為這個睡眠日記很有意思，狀況跟家中的貓咪非常相似。認為漫畫：「超有同感」、「有共鳴」。部分網民指，即使家裡養的不是流浪貓，初回家的時候，都有同樣的反應！難怪這漫畫那麼受歡迎。