狗界過兒只有3條腿　乖巧性格為主人帶來快樂：牠一點也不醜

不少狗狗在流浪時，會遇上意外，導致傷殘。 在湖南，便有一隻流浪狗因車禍，導致其中一隻前肢斷掉，但這無阻牠的堅強求生存欲。有好心人收養了牠，更把牠命名為過兒：「牠雖不是名種狗，但牠給我帶來很多快樂！」

過兒少了一條腿，但牠還是活潑開朗。（梨視頻）

這隻曾經流浪的狗狗生活在湖南長沙，因車禍壓斷了其中一條腿。好心的周先生，就在3年前遇到牠，並把牠收養，更將狗狗命名為過兒。

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~點擊圖片看堅強狗過兒是如何討人喜歡~

過兒討人喜愛，很受街坊歡迎。（梨視頻）

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雖然狗狗失去了一條腿，但依然堅強地面對生活，無阻活潑愛撒嬌的性格。周先生指，這幾年來他收養過不少流浪狗，而且都被別人領養走了，但一直留著過兒在身旁。因為他擔心狗狗有缺陷別人會不喜歡，而且牠與過兒間有深厚的感情，「牠懂察言觀色，主人心情不好牠都知道」。

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有愛的話，每隻狗狗都是可愛的。（梨視頻）

周先生經常帶過兒外出散步，所以街坊都認得牠，不時會拿食物來餵。雖然，周先生便曾聽過有人說過兒沒了一條腿長得醜，但在他心裡，過兒是一點也不醜。